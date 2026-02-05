Quanto può valere Marco Carnesecchi? L'Atalanta non lo considera cedibile

L'Atalanta non considera cedibile Marco Carnesecchi, ma al giusto prezzo - come tutti - ci si potrebbe sedere a parlarne. Vero è che nella prossima estate ci potrebbe essere un bello scossone per i nerazzurri, con Ederson che andrà via (c'è l'Atletico Madrid, vale tra i 30 e i 35 milioni a un anno dalla scadenza) e diversi giovani con cui fare plusvalenza come Palestra, oppure Scalvini, che negli anni è stato cercato da Napoli, Inter e Paris Saint Germain e compirà 23 anni solamente nel prossimo dicembre.

Realisticamente è dura dare una valutazione a Carnesecchi, per diversi motivi. La parata su Nico Paz ha fatto la differenza nella sfida contro il Como - come, del resto, altri 3-4 interventi - ma il mercato dei portieri non è così florido per pensare a una cessione da 50 o 60 milioni. Quindi realisticamente un valore adatto potrebbe essere 40: Raya all'Arsenal ne è costati poco più di 30, forse l'unico che è fuori target è Cillessen, pagato dal Barcellona 35 milioni. Poi solamente Ederson, Buffon, Onana, Alisson e Kepa hanno superato i quaranta.

Dunque non sarà facile. Donnarumma ne è costati 30, sì, ma era in scadenza a dodici mesi dalla fine del contratto. Lo stesso che gli toglie la possibilità di essere il portiere titolare con la nazionale.