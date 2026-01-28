Champions, l'Inter va a Dortmund. Il Corriere della Sera apre con Chivu: "Niente calcoli"

È dedicato all'Inter il titolo principale della prima pagina sportiva lanciata oggi in edicola dal Corriere della Sera. Il quotidiano generalista si proietta l'impegno di questa sera della squadra di Chivu nell'ultima giornata della Ligue Phase di Champions League nella tana del Borussia Dortmund: "Chivu, niente calcoli: 'Aspettative deluse' - si legge sul Corsera, che riprende le parole rilasciate dal tecnico nerazzurro alla vigilia del match -. All'Inter non bastano i 3 putni a Dortmund: 'Dipendiamo dagli altri, non è il massimo'".

Il romeno ha parlato così a Sky Sport a poche ore dal match del Signal Iduna Park: "Questa è un'altra competizione e siamo un po' indietro, avevamo altre aspettative e ci siamo messi da soli in una situazione che non è il massimo. Vogliamo fare una grande gara per portare a casa quello che ci è mancato ultimamente. Entriamo in campo per vincere ed essere dominanti, poi a fine partite vedremo come siamo messi".