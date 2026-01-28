Norgaard verso l'addio all'Arsenal: Ajax in pole, ma in corsa c'è anche la Lazio

Il centrocampista danese Christian Norgaard, vecchia conoscenza del calcio italiano per la breve esperienza alla Fiorentina, potrebbe lasciare l'Arsenal già nella finestra di gennaio. Sul giocatore, stando a quanto riportato da CaughtOffside si è mosso con decisione l'Ajax, che ha avviato i contatti con i Gunners, ma non solo.

Poche chances a Londra, serve rilancio

Nonostante un contratto con l'Arsenal valido fino al giugno 2027, Norgaard ha collezionato appena tre presenze in Premier League in questa stagione. La concorrenza nel reparto londinese si è fatta insostenibile per il nazionale danese, che vanta 39 presenze con la maglia della propria nazionale.

La situazione ha spinto il giocatore a valutare seriamente un trasferimento che gli garantisca continuità. L'Ajax rappresenta un'opzione gradita.

Sfida a quattro per il mediano

La strada verso Amsterdam, però, non è priva di ostacoli. L'Eintracht Francoforte segue con attenzione l'evolversi della trattativa e valuta un prestito per aggiungere fisicità e leadership al proprio centrocampo. Stessa cosa che vale anche per Lazio e Borussia Dortmund.