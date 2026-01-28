Inter a Dortmund, il doppio ex Sammer: "Non c'è un favorito ma spero vinca il Borussia"

Il doppio ex della sfida fra Borussia Dortmund e Inter Matthias Sammer ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del match del match del Westfalenstadion partendo dal fatto che gialloneri e nerazzurri hanno giocato le ultime tre finali senza vincerle: "Poter giocare le finali è un grande risultato. Questo dimostra la forza dell’Inter e del Borussia Dortmund nel calcio europeo. Stasera potrebbero ancora qualificarsi agli ottavi, è fondamentale avere tutto nelle loro mani: sappiamo tutti cosa c’è in gioco in questa partita. E’ questo che la rende così emozionante".

L'ex Pallone d'Oro sottolinea come, per quanto riguarda l'Inter di Cristian Chivu, sia in campionato sia in Champions si riconosca lo stile nel suo sistema 3-5-2. Il tecnico infatti "sta portando avanti questo sviluppi in modo eccellente - ha proseguito -. Sta facendo un ottimo lavoro, e questo è in realtà il complimento più grande che si possa fargli".

Questa sera Sammer sarà allo stadio: "In realtà augurerei a entrambe le squadre di conquistare i tre punti. Non c’è un favorito. Si affrontano ad armi pari. Mi aspetto una bella partita di alto livello e intensa e spero - che i tifosi italiani mi perdonino - che il Borussia Dortmund abbia la meglio…".