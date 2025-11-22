Fiorentina-Juventus, che attesa! Una sfida dal sapore diverso rispetto al passato

La Fiorentina affronta la Juventus in una sfida dal sapore diverso rispetto al passato: non è solo il derby dell’orgoglio, ma una partita che può cambiare l’intera stagione Viola. Con la squadra ultima in classifica a cinque punti, senza vittorie e senza identità, il Franchi mezzo vuoto riflette un clima di paura più che di attesa. Vanoli debutta in casa dopo il pareggio di Marassi, mentre dall'altra parte Spalletti, fiorentino e nuovo tecnico bianconero, cercherà di sbloccare un attacco poco prolifico. La Fiorentina deve invece ridurre il numero dei troppi gol subiti.

Poi c'è Vlahovic che torna da ex al Franchi, e Kean che ritrova la Juve: il peso dei due attaccanti è potenzialmente decisivo. Le scelte tattiche del match rimangono invece un’incognita: Spalletti, infatti, potrebbe cambiare sistema, mentre Vanoli deve cambiare l’essenza stessa della squadra. La partita diventa così uno snodo psicologico oltre che tecnico. Lo riporta il Corriere dello Sport.