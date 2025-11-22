Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina

Tommaso Maschio
Oggi alle 09:34Calcio femminile
La settima giornata di Serie A Women metterà in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione come quella fra Roma e Como Women: le giallorosse guidano la classifica con 15 punti inseguite dalle lariane con 12. Quest’ultime dunque hanno l’occasione per agganciare le capitoline che dal canto loro vorranno vincere per mantenere la vetta solitaria anche durante la pausa per la Nazionale e rifarsi dopo una Champions League che ha regalato amarezze e dove l’eliminazione appare sempre più vicina.

Ad aprire la giornata però saranno due scontri diretti: il Genoa in casa se la vedrà contro un Napoli Women partito molto bene in stagione e che vorrà tenersi a distanza dalle zone calde della classifica, mentre la Ternana Women cercherà di dare continuità al successo sul Sassuolo ospitando in casa un Parma che dista appena tre punti.

Domenica saranno altri due i big match in programma: all’ora di pranzo l’Inter, fresco d’eliminazione in Womens’ Europa Cup, farà visita alla Lazio per cercare di risalire in classifica, mentre alle 15:00 (a meno di 24 ore dalla gara maschile che si giocherà sabato pomeriggio) andrà in scena la sfida fra Juventus e Fiorentina con le viola che, in caso di scivolone della Roma, potrebbero sognare un avvicinamento alla vetta. A chiudere la giornata sarà infine il Milan che ospiterà un Sassuolo che ha tutta l’intenzione di rimettersi in carreggiata dopo un avvio complicato.

Serie A Women, 7ª giornata
Sabato 22 novembre
Genoa-Napoli Women ore 12:30
Ternana Women-Parma ore 15:00
Domenica 23 novembre
Como Women-Roma ore 12:30
Lazio-Inter ore 12:30
Juventus-Fiorentina ore 15:00
Milan-Sassuolo ore 15:30

Classifica - Roma 15, Como Women 12, Fiorentina 11, Napoli Women 10, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6, Parma 6, Sassuolo 5, Ternana Women 3

