L'apertura de La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, arriva la Juventus un'impresa per il rilancio"
TUTTO mercato WEB
"Fiorentina, arriva la Juventus un'impresa per il rilancio" si legge sulla prima pagina odierna a firma di La Repubblica (Firenze). La prima panchina di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina sarà infatti il match odierno contro i bianconeri, un'ardua prova per tentare il rilancio dopo un inizio sicuramente molto difficile in casa Viola. Fischio d'inizio al Franchi alle ore 18:00.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile