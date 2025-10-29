Dal Cittadella alla Fiorentina, Calligaris sarà il secondo di Sommer all'Inter questa sera

Questa sera, a San Siro contro la Fiorentina, il giovane portiere Alessandro Calligaris sarò nuovamente in panchina con la prima squadra dell’Inter, ma con una differenza rispetto ai precedenti. Se contro Union Saint-Gilloise in Champions League e con Roma e Napoli in campionato il classe 2005 aveva rivestito i panni del terzo portiere, al posto dell’infortunato Raffaele Di Gennaro, questa volta sarà il secondo di Yann Sommer.

La brutta vicenda che ha visto protagonista Josep Martinez, che nella giornata di ieri ha investito un anziano a bordo della sua carrozzina elettrica uccidendolo sul colpo, seppur senza responsabilità stando alle prime ricostruzioni, infatti ha costretto il ct Chivu a non convocare il calciatore spagnolo che è in stato di shock, con il club che gli ha messo a disposizione uno psicologo, e probabilmente tornerà ad allenarsi solo nella prossima settimana.

La sua assenza dunque apre le porte al titolare dell’Under 23, che finora ha collezionato otto presenze in Serie C subendo sette reti e mantenendo la porta inviolata in due occasioni, che dunque si ritroverà in pochi giorni dall’affrontare il Cittadella a sedere in panchina contro la Fiorentina pronto a subentrare qualora lo svizzero dovesse accusare un problema o subire un’espulsione.