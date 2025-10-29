Bonny: "Inter grandissimo club. Da bambino hai dei sogni, ho lavorato per realizzarli"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato al Matchday Programme del club nerazzurro, spiegando perché ha scelto lo sport che pratica adesso al posto dei judo che invece faceva da bambino: "Il calcio è stato un colpo di fulmine. Quando da bambino ho messo per la prima volta i piedi sul campo ho provato una sensazione incredibile e ho capito che non avrei più potuto farne a meno".

Quali sono le caratteristiche che la hanno aiutata maggiormente nella sua carriera?

"Velocità, potenza, grinta… Sono tante le caratteristiche che mi hanno aiutato ma credo che più di tutto mi abbia guidato il piacere che provo quando gioco a calcio".

Cosa rappresenta per lei l’Inter?

"L’Inter è un grandissimo Club, da bambino hai dei sogni e quando cresci quegli stessi sogni diventano degli obiettivi e io ho lavorato duramente per ottenerli".

Aveva un soprannome da bambino?

"In Italia hanno cominciato a chiamarmi Angelo ma in Francia ovviamente mi hanno sempre chiamato Yoan e da qui è nato il soprannome che mia mamma mi aveva dato quando ero bambino: yo-yo, ma solo lei poteva chiamarmi così!".

Il suo impatto nel mondo Inter è stato estremamente positivo, dato che in questo avvio di stagione ha segnato 3 gol e servito 3 assist.