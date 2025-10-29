Tragico incidente, a Josep Martinez vengono sequestrati macchina e telefono dalla Procura

Paolo Saibene, pensionato di 81 anni, ha perso la vita ieri mattina a Fenegrò dopo un tragico incidente che ha visto coinvolto il suv di Josep Martinez. Stando a quanto riferito da La Nazione, in edicola oggi, il secondo portiere dell'Inter avrebbe urtato l'anziano in carrozzina elettrica senza il tempo di frenare: la vittima, dopo pochi minuti dall'impatto violento, si è spento nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi.

Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano toscano e offerta dai carabinieri di Lomazzo, l'incidente sarebbe avvenuto in un tratto di strada rettilineo, lungo la provinciale e l'uomo avrebbe lasciato la pista ciclabile e attraversato la carreggiata sguarnita di strisce pedonali. Il resto rimane ancora da capire, nel frattempo il magistrato della Procura di Como, Giulia Ometto, ha ordinato il sequestro dell'auto e del telefono cellulare del giocatore nerazzurro.

Inoltre, il medico legale verrà incaricato di svolgere l'autopsia, anche per constatare l'eventualità di un malore avuto dall'anziano ipotizzato nella giornata di ieri da La Repubblica. Tutti passaggi conformi al caso in questione, così come l'apertura del fascicolo di indagine per omicidio stradale per Josep Martinez. Vista la portata e la drammaticità dell'accaduto, l'Inter ha preferito annullare la conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia del match con la Fiorentina come forma di rispetto per quanto avvenuto.