Como-Inter, Fabregas vuole una piccola Bombonera. Risolto il caso Paz, Zielinski: “Double? Faremo di tutto”

Como-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, mette di fronte Cesc Fabregas e Cristian Chivu, entrambi in corsa nel toto-allenatore del post Inzaghi la scorsa estate. Le due formazioni si ritroveranno dopo il 4-0 per i nerazzurri in campionato, appuntamento con il ritorno fissato nella seconda metà di aprile.

In casa Como le ore successive alla gara con il Lecce sono servite a svelare i retroscena del caso Nico Paz. Il fantasista argentino, peraltro (invano) obiettivo di mercato dell’Inter, è stato escluso da Fabregas per un ritardo di pochi minuti alla riunione a pranzo prepartita. Caso totalmente rientrato, Nico Paz dovrebbe essere regolamento al suo posto con i nerazzurri. Il tecnico spagnolo, nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club, ha chiesto il supporto dei propri tifosi: "Sta arrivando un momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa partita dandole l'importanza che ha. Spero che il nostro stadio sia una piccola Bombonera, vedremo".

Ha invece parlato, per i nerazzurri, Piotr Zielinski, spiegando il siparietto con Calhanoglu sul rigore con il Genoa: “Li tira benissimo, era giusto toccasse a lui”. Il polacco ha poi parlato del sogno double: “Sarebbe un sogno, faremo di tutto per realizzarlo”. La principale difficoltà, per Chivu, riguarderà l’attacco: con Lautaro ai box - salterà anche il derby -, il tecnico romeno deve fare a meno anche di Ange-Yoan Bonny, che invece punta a esserci per la stracittadina di domenica 8 marzo con il Milan.