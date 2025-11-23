Stasera il derby di Milano, Savicevic: "Modric è sempre il top, Gimenez si sbloccherà"

Il derby secondo Dejan Savicevic. Semplicemente il Genio. L'ex numero 10 del Milan ha commentato la sfida ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, partendo dai pochi gol realizzati da rossoneri: "Sì, purtroppo. Doveva tirare di più in porta. Ma succede. L’Inter ha attaccanti molto bravi: Lautaro, Thuram adesso Bonny e poi quel razzo, Esposito. Una sorpresa: ho visto il suo gol alla Norvegia, veloce, secco, si è girato in un attimo e ha colpito.

Il Milan non ha Gimenez: è un centravanti intelligente che lavora per la squadra. Deve solo sbloccarsi, lo farà. Leao è bravissimo nell’ultimo contro uno, punta l’uomo e non è poco. C’è poi da dire che è mancato Pulisic, uno che ha fiuto e di solito non sbaglia. Poi capita l’errore, ma vale per tutti. Io penso che sarà una gran bel derby".

Savicevic ha proseguito affermando che la stracittadina la vedrà "in tv, a casa, a Podgorica. Tranquillo, sereno. Sono curioso di vedere Modric e Sucic. Uno è sempre il top, un Pallone d’oro. L’altro è interessante, ha visione, testa e bei colpi. Lo spettacolo non dovrebbe mancare. Ma ha ragione Allegri, per parlare di traguardi bisogna aspettare la primavera. E anche gli impegni e i risultati delle coppe".