Podcast TMW Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio

Stasera torna il derby d'altissima quota tra Inter e Milan ma non c'è solo il campo, non solo le gesta di Rafael Leao e Christian Pulisic contro Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Entrambe le dirigenze sono al lavoro per il mercato di gennaio. Come?

Ve lo raccontiamo nel Podcast di Tuttomercatoweb.com di oggi, con Marco Conterio.

Leao parla della sua nuova vita al Milan

Rafael Leao, numero 10 del Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il collegamento live con la trasmissione Morning Footy di CBS.

Sul Derby:

"Tutti i calciatori sono pronti per la partita. Vogliamo preparare questa gara bene, si tratta del Derby e l’Inter è un bel gruppo, ha creato una buona squadra. Per noi è anche un’opportunità per raggiungere la testa della classifica e si sente già il clima di questo week end".

Sulla nuova stagione:

"L’anno scorso è stato difficile, quest’anno sono arrivati tanti calciatori nuovi, ma il Club, la Struttura, tutti hanno fatto un grande lavoro: hanno portato un grande direttore che lavora molto bene, hanno tenuto Ibra, hanno portato Allegri che ha molta esperienza, hanno portato Luka Modric e penso che questi tasselli siano importanti per noi, per i calciatori più giovani. Come potete vedere nella nostra squadra ci sono molti calciatori giovani e gente con esperienza ci può aiutare a fare molto bene. Anche se non siamo ancora a metà stagione vogliamo raggiungere buoni risultati, ma ovviamente passo dopo passo e domenica è un’occasione per mostrare quello che possiamo fare".

Su Allegri:

"Il mister non mi chiede molte cose, mi ha solo detto: “sii libero” e la cosa più importante è stare focalizzato e avere la giusta mentalità, perché sa cosa so fare con la palla e che posso aiutare la squadra anche senza palla. È più come un padre quando chiede a un figlio di fare sempre meglio a scuola nella vita, di fare le cose nella maniera giusta. Io mi sento felice e con molta fiducia in ogni partita perché so che lui conta su di me, mi chiede solo di essere focus anche dopo un gol, di non fermarmi".