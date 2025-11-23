Serie A Women, 7ª giornata: oggi fari accesi su Como Women-Roma e Juve-Fiorentina
Con la giornata di ieri, ha preso il via la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che quest'oggi, all'ora di pranzo, metterà in scena una sfida al vertice difficilmente pronosticabile a inizio stagione: la capolista Roma, infatti, se la vedrà con il Como Women, che in caso di vittoria potrebbe agganciare la truppa giallorossa in testa. Il tutto con il Napoli che sta mettendo pressioni alle formazioni in alto, anche grazie alla vittoria maturata ieri contro il Genoa.
Sempre alle 12.30 si giocherà poi un interessante Lazio-Inter, ma è chiaro che gli occhi sono poi puntati sulla sfida delle ore 15:00, quella tra Juventus e Fiorentina, che si gioca per altro il gioco dopo il medesimo confronto per il campionato maschile; a chiudere il turno, mezz'ora dopo la sfida di Biella, Milan-Sassuolo.
Di seguito, il programma completo del turno:
SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA
Già giocate
Genoa-Napoli Women 1-3
16' Cinotti (G), 48' Nielsen (N), 51' Barker (N), 90+3' Trøan (N)
Ternana Women-Parma 0-0
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Como Women-Roma
Ore 12:30 - Lazio-Inter
Ore 15:00 - Juventus-Fiorentina
Ore 15:30 - Milan-Sassuolo
Classifica - Roma 15, Napoli Women 13*, Como Women 12, Fiorentina 11, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Parma 7*, Inter 6, Genoa 6*, Sassuolo 5, Ternana Women 4*
*una gara in più
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.