Balotelli si allena col Carpenedolo: l'ex Milan aspetta una chiamata dai professionisti

Mario Balotelli continua ad allenarsi in Eccellenza in attesa di una nuova occasione nel calcio professionistico. Dopo la parentesi al Genoa nella scorsa stagione (sei presenze sempre da subentrante per un totale di appena 56 minuti in Serie A) il trentacinquenne attaccante, scrive Tuttosport, si mantiene in forma col Carpenedolo, squadra che milita nel girone C del campionato di Eccellenza lombarda attualmente al sesto posto.

A guidare la compagine bresciana c'è il marocchino Abderrazzak Jadid, che sta offrendo a SuperMario la possibilità di restare in condizione mentre cerca una sistemazione definitiva. Per Balotelli si tratta solo di allenamenti, non di un tesseramento: l'obiettivo resta quello di tornare a giocare in un campionato professionistico.

Il tentativo del Vado e il legame col fratello

In estate aveva provato a portarlo in Serie D il Vado del presidente Franco Tarabotto, club ligure in vetta al girone A della quarta serie. La suggestione era forte anche per la presenza in squadra del fratello di Mario, Enock Barwuah, trentaduenne che nella scorsa stagione aveva vinto il campionato di Serie D con l'Ospitaletto. Un progetto che avrebbe rappresentato la prima esperienza di Balotelli nel calcio dilettantistico, ma che alla fine non si è concretizzato.

Per ora SuperMario resta in standby, allenandosi col Carpenedolo e sperando che arrivi presto la chiamata giusta per tornare protagonista nel calcio che conta.