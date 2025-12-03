Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, porta italiana dopo 20 anni? Piace Vicario e l'assist può arrivare proprio dal Tottenham

Inter, porta italiana dopo 20 anni? Piace Vicario e l'assist può arrivare proprio dal Tottenham
Niccolò Righi
Oggi alle 09:15
Niccolò Righi

L’Inter non schiera un portiere italiano titolare da quasi vent’anni, da quando nella stagione 2005-06 Julio Cesar superò Toldo nelle gerarchie. Da allora, la porta nerazzurra ha sempre parlato lingue straniere: prima il brasiliano protagonista del Triplete, poi il lungo regno sloveno di Samir Handanovic, quindi il breve intermezzo camerunese di André Onana e, dal 2023, l’esperienza elvetica di Yann Sommer. Con l’addio ormai certo dello svizzero a fine stagione, ad Appiano Gentile si sta valutando concretamente un ritorno alla tradizione tricolore. Non un imperativo, in un club che nel suo stesso nome porta la vocazione internazionale, ma un’idea che piace alla dirigenza nerazzurra, scrive La Gazzetta dello Sport.

Soprattutto perché il profilo identificato è di assoluto livello, ossia Guglielmo Vicario. L’ex Empoli, oggi al Tottenham, è il primo obiettivo per inaugurare il dopo-Sommer. La sua situazione in Premier si è complicata: errori recenti e critiche pesanti dei tifosi Spurs hanno fatto riaffiorare il desiderio di tornare stabilmente in Serie A. Parallelamente, il Tottenham sta valutando un cambio in porta e guarda con interesse a Emiliano “Dibu” Martinez dell’Aston Villa, possibile sostituto dell’italiano.

L’Inter sente di avere carte importanti perché i contatti con Vicario - spiega la rosea - non si sono mai del tutto raffreddati e già nell’estate 2023 l’accordo con l’Empoli era praticamente chiuso, prima che i ritardi nella cessione di Onana cambiassero le strategie. Ora il club, pur dovendo considerare le linee guida del fondo Oaktree, vuole tornare su un portiere italiano e riallacciare una tradizione gloriosa che va da Sarti a Bordon, da Zenga a Pagliuca fino a Toldo.

Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
