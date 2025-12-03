Se Fabregas imita uno juventino Como stoppa un tabù lungo 27.600 giorni

L’unico Como che ha sbancato il Meazza nerazzurro è quello della stagione 1949-1950 dell’ex juventino Mario Varglien. Alla 36esima giornata lariani vittoriosi per 2-1: Rabitti al 32’, Ghiandi al 65’, Nyers all’81’.

Quel giorno sui quotidiani in edicola era stampata la data del 14 maggio. Sabato saranno trascorsi esattamente 27.600 giorni da quell’evento.

Soprattutto, dopo quel KO i meneghini hanno messo in fila una serie fatta di 13 vittorie, dal 4-2 del 1950-1951 (Wilkes al 17’, Lipizer al 29’, Meroni al 33’, Lorenzi al 38’, Miglioli al 79’, Lorenzi all’86’) al 2-0 della passata stagione (Carlos Augusto al 48’, Thuram al 92’).

Dai 14 precedenti disputati emergono, pertanto, 13 vittorie dell’Inter e 1 successo del Como, 37 gol marcati dai nerazzurri, 10 reti fatte dai biancoblù (per complessivi 47 centri a San Siro).

Situazione in classifica.

Inter con 27 punti (9V – 0X – 4P con 28GF e 13GS), di cui 15 sul proprio campo (5V – 0X – 2P con 17GF e 5GS). Como che insegue a 24 (6V – 6X – 1P con 19GF e 7GS), 9 dei quali in trasferta (2V – 3X – 1P con 8GF e 4GS).

Dando uno sguardo ai numeri prodotti in questa Serie A…

Quello nerazzurro è il miglior attacco, quella biancoblù la difesa meno battuta. Lariani OK da 11 giornate, eguagliata la striscia del 1986-1987 (in cui cadde anche un 1-1 contro l’Inter al Sinigaglia). Con 11 marcatori non c’è coop del gol più larga di quella meneghina, anche se quella orchestrata da Fabregas rincorre il primato a 10.

PS: Como che nella sua storia nel massimo torneo ha raggiunto i 199 KO e le 399 reti incassate in trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

14 incontri disputati

13 vittorie Inter

0 pareggi

1 vittoria Como

37 gol fatti Inter

10 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Como 1-2, 36° giornata 1949/1950

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Inter-Como 2-0, 17° giornata 2024/2025