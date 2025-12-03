Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Se Fabregas imita uno juventino Como stoppa un tabù lungo 27.600 giorni

Se Fabregas imita uno juventino Como stoppa un tabù lungo 27.600 giorniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:33Le Statistiche
Redazione Footstats

L’unico Como che ha sbancato il Meazza nerazzurro è quello della stagione 1949-1950 dell’ex juventino Mario Varglien. Alla 36esima giornata lariani vittoriosi per 2-1: Rabitti al 32’, Ghiandi al 65’, Nyers all’81’.
Quel giorno sui quotidiani in edicola era stampata la data del 14 maggio. Sabato saranno trascorsi esattamente 27.600 giorni da quell’evento.
Soprattutto, dopo quel KO i meneghini hanno messo in fila una serie fatta di 13 vittorie, dal 4-2 del 1950-1951 (Wilkes al 17’, Lipizer al 29’, Meroni al 33’, Lorenzi al 38’, Miglioli al 79’, Lorenzi all’86’) al 2-0 della passata stagione (Carlos Augusto al 48’, Thuram al 92’).
Dai 14 precedenti disputati emergono, pertanto, 13 vittorie dell’Inter e 1 successo del Como, 37 gol marcati dai nerazzurri, 10 reti fatte dai biancoblù (per complessivi 47 centri a San Siro).
Situazione in classifica.
Inter con 27 punti (9V – 0X – 4P con 28GF e 13GS), di cui 15 sul proprio campo (5V – 0X – 2P con 17GF e 5GS). Como che insegue a 24 (6V – 6X – 1P con 19GF e 7GS), 9 dei quali in trasferta (2V – 3X – 1P con 8GF e 4GS).
Dando uno sguardo ai numeri prodotti in questa Serie A…
Quello nerazzurro è il miglior attacco, quella biancoblù la difesa meno battuta. Lariani OK da 11 giornate, eguagliata la striscia del 1986-1987 (in cui cadde anche un 1-1 contro l’Inter al Sinigaglia). Con 11 marcatori non c’è coop del gol più larga di quella meneghina, anche se quella orchestrata da Fabregas rincorre il primato a 10.

PS: Como che nella sua storia nel massimo torneo ha raggiunto i 199 KO e le 399 reti incassate in trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)
14 incontri disputati
13 vittorie Inter
0 pareggi
1 vittoria Como
37 gol fatti Inter
10 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Inter-Como 1-2, 36° giornata 1949/1950

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO
Inter-Como 2-0, 17° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
L'osservatore Palma: "Napoli, ecco chi è Manzambi. Juve, ottimo difensore Mawissa"... L'osservatore Palma: "Napoli, ecco chi è Manzambi. Juve, ottimo difensore Mawissa"
Braglia: "Fiorentina, sarà dura salvarsi. Como ora più consapevole" Braglia: "Fiorentina, sarà dura salvarsi. Como ora più consapevole"
Il Como vola ma a un mese dall'inizio del mercato non sono previsti colpi. Lo conferma... Il Como vola ma a un mese dall'inizio del mercato non sono previsti colpi. Lo conferma Suwarso
Altre notizie Le Statistiche
Se Fabregas imita uno juventino Como stoppa un tabù lungo 27.600 giorni Se Fabregas imita uno juventino Como stoppa un tabù lungo 27.600 giorni
Italiano e il percorso netto interno con Nicola. Ok anche con la Cremonese Italiano e il percorso netto interno con Nicola. Ok anche con la Cremonese
E quando il tempo sta per scadere...emerge il Bologna. La Cremonese in Emilia... E quando il tempo sta per scadere...emerge il Bologna. La Cremonese in Emilia...
All'Atalanta manca un rigore...alla Fiorentina la vittoria All'Atalanta manca un rigore...alla Fiorentina la vittoria
Tante soluzioni offensive dell'Inter. La sfida contro la regina dei tiri dal dischetto... Tante soluzioni offensive dell'Inter. La sfida contro la regina dei tiri dal dischetto
Di Francesco ad un passo da un traguardo importante. Baroni e due anni incredibili... Di Francesco ad un passo da un traguardo importante. Baroni e due anni incredibili
Il controsenso dei gol subiti del Torino e una prima mezz'ora asfittica Il controsenso dei gol subiti del Torino e una prima mezz'ora asfittica
Vanoli (e la Fiorentina) ritrovano l’ex mister gigliato Vanoli (e la Fiorentina) ritrovano l’ex mister gigliato
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
2 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre
4 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
5 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
Immagine top news n.1 La protesi peniena, la 'barricata' a Formello, lo scontro con Lotito: tutte le verità di Juan Bernabé
Immagine top news n.2 Vlahovic ha deciso: si opera. Intervento a Londra o Turku, rientrerà non prima di marzo
Immagine top news n.3 Gravina risponde ai suoi detrattori: "Se vado via io, riparte il calcio e vinciamo i Mondiali?"
Immagine top news n.4 L'ultima idea per il futuro dei pali dell'Inter è una 'vecchia' idea di Ausilio
Immagine top news n.5 Spalletti si gode i lampi di vera Juventus, ma i bianconeri tremano per Gatti
Immagine top news n.6 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
Immagine top news n.7 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ultimo anno all'Inter per Acerbi e De Vrij? Pastorello: "Con l'Inter siamo rimasti così..."
Immagine news Serie A n.2 L'agente di Gimenez allontana il mercato: "L'idea che lasci il Milan non esiste"
Immagine news Serie A n.3 Gravina: "Lazio, pochi ricavi e costi troppo alti: così è arrivato il blocco totale del mercato"
Immagine news Serie A n.4 Fabio Silva senza spazio a Dortmund: Zirkzee si complica e la Roma aspetta un segnale
Immagine news Serie A n.5 Shevchenko: "Apprezzo molto Allegri. Leao avrebbe trovato spazio anche nel mio Milan"
Immagine news Serie A n.6 Genoa, parla l'ad Blazquez: "Addio di Vieira un dispiacere. A Gennaio sfoltiremo la rosa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, ancora un infortunio muscolare: si ferma anche Bellemo. La situazione
Immagine news Serie B n.2 L'ennesimo infortunio di Sarr preoccupa lo Spezia: possibile intervento sul mercato
Immagine news Serie B n.3 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.4 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.5 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.6 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, Petito ai saluti: c'è l'accordo per la risoluzione del contratto
Immagine news Serie C n.2 Verso Perugia-Ternana, Pettinari: "Non vediamo l'ora di giocarlo. Non carichiamolo troppo"
Immagine news Serie C n.3 Brescia-Lumezzane, Caracciolo: "Il Rigamonti è casa mia, mi aspetto l'abbraccio dello stadio"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, recuperi 14ª giornata: in campo nel pomeriggio sia Inter che Atalanta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra?
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Venezia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?