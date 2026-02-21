Akanji traccia gli obiettivi della Svizzera al Mondiale: "Spero di superare gli Ottavi di finale"

Prima c'è un playoff da vincere contro l'Irlanda del Nord e, eventualmente, contro una tra Galles e Bosnia, ma in caso di approdo al Mondiale negli Stati Uniti, l'Italia potrebbe incrociare nuovamente il proprio cammino con la Svizzera, nazionale che non suscita ricordi felici negli Azzurri. Furono gli elvetici a umiliare la squadra di Spalletti agli Europei della scorsa estate, eliminandoli agli Ottavi con un 2-0 senza appello. E sempre con la squadra di Murat Yakin, la nostra Nazionale pareggiò due volte nella fase a girone della fase di qualificazione per i Mondiali in Qatar.

Per parlare della Svizzera, ai microfoni dell'emittente elvetica SRF, è intervenuto il difensore dell'Inter Manuel Akanji. Queste le sue parole: "Sono sempre felice quando gioco per la mia Nazione. Qual è il nostro obiettivo al Mondiale? Speriamo di arrivare più avanti degli Ottavi di finale".

Che pensa delle richieste di boicottaggio della Coppa del Mondo?

"Non sono particolarmente coinvolto sulle faccende politiche. Ma una cosa è chiara: tutti dovrebbero essere trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla loro origine o dal loro aspetto. Spero che i nuovi tifosi non abbiano problemi".