Tresoldi si racconta: "Dall'Italia mi sarei aspettato una chiamata. Sogno di giocare nel Milan"

Nato a Cagliari, cresciuto a Gubbio, trasferito in Germania e ora gioca in Belgio. E' un cittadino del mondo l'attaccante del momento Nicolò Tresoldi, che segna a raffica con la maglia del Club Brugge ed è conteso dalla Nazionale tedesca, italiana e volendo pure argentina, viste le origini della madre. Oggi si è raccontato ai microfoni di SportWeek.

Queste le sue parole, iniziando dal Milan squadra di cui è sempre stato tifoso: "Un futuro da 9 dei rossoneri? È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, e so anche che la strada davanti è ancora lunga. Però il sogno di giocare nel Milan è qui, dentro la testa. Ci penso ogni mattina non appena mi sveglio".

Sulla possibilità di giocare per l'Italia, ammette: "L’Italia è l’Italia, anni fa però ho preso la decisione di giocare per la Germania. Mi hanno mostrato un percorso, mi sono subito sentito amato, anche dalla federazione. Per un giocatore è importante. Da Coverciano non ho mai ricevuto chiamate, dunque per adesso vado avanti con la Germania. Se mi sarei aspettato una chiamata? Sinceramente sì. Comunque sia ho fatto due gol in Champions e tutto… Una chiamata anche solo per conoscerci mi avrebbe fatto piacere".