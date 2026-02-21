Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salvini: "Troppi stranieri in Serie A. Va ripensato il nostro calcio, deve essere dei tifosi"

Niccolò Righi
Oggi alle 00:08Serie A
Niccolò Righi

Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto per commentare l'attualità calcistica ai microfoni di TeleLombardia. Queste le sue parole iniziando dall'imminente derby tra l'Inter e il Milan, squadra di cui Salvini fa il tifo: "Ahimé il derby sarà per il mio compleanno e quello dell'Inter, il 9 marzo. Mi approccerò con la dovuta scaramanzia, rassegnato ad una chiara ed evidente vittoria dei nerazzurri".

Salvini ha poi parlato anche del playoff per il Mondiale, dicendo di riporre fiducia nel commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso: "Il Mister mi piace perché è uno molto tosto".

Salvini ha infine ricordato qualche screzio avuto con Gattuso quando questi allenava il Milan e ha esteso il discorso alla situazione del calcio italiano: "Sono un passionale come lui. Detto questo, se non mettiamo un limite al numero di stranieri in campo, non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C poi in Nazionale ovviamente hai quello che hai. Va ripensato il mondo del calcio, va rifondato e secondo me il coinvolgimento degli appassionati veri, perché il calcio sono i tifosi. Al di là del business, il nuovo stadio, i fondi americani, il calcio è dei tifosi. Secondo me coinvolgere linfa nuova fa bene anche alla nazionale. Detto ciò forza Gattuso e forza Milan".

