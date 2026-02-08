Juventus, dalla Francia: Vlahovic verso l'addio e le pretendenti sono in tutta Europa

Il destino di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato, anche se il presente parla ancora bianconero. L’attaccante serbo e la Juventus si avviano verso la separazione naturale a fine stagione, dopo mesi di tensioni, tentativi falliti e un rapporto che non è mai stato realmente ricucito. A fare il punto della situazione è il portale francese Foot Mercato. Già la scorsa estate il suo futuro appariva in bilico, con il Milan che aveva sondato con decisione il terreno: i contatti erano stati positivi, tanto che Vlahovic si era detto disposto a ridurre le proprie richieste economiche pur di facilitare il trasferimento. Alla Continassa, all’epoca, anche Massimiliano Allegri aveva spinto per una soluzione.

Poi lo stop. Rimasto a Torino, il classe 2000 aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, soprattutto in Champions League, prima che il grave infortunio all’adduttore contro il Cagliari interrompesse bruscamente la sua ascesa. Uno stop lungo, che ha raffreddato il mercato invernale e lo ha costretto a concentrarsi esclusivamente sulla riabilitazione, con l’obiettivo di rientrare tra fine febbraio e inizio marzo, magari in vista degli impegni europei contro il Galatasaray e della sfida al Como.

Sul piano contrattuale, però, nulla si è mosso: il contratto scade il 30 giugno e non ci sono segnali di rinnovo. Il clima è più sereno, ma la rottura resta. Intanto, il suo entourage lavora in prospettiva, come ribadisce il portale transalpino. Il Milan resta vigile, la Roma valuta scenari legati al futuro di Dovbyk, mentre anche l’Inter osserva da lontano. All’estero, Premier League in primis: Tottenham e Chelsea seguono con attenzione, senza dimenticare i sondaggi passati di Barcellona e Atlético Madrid.