La Juventus aveva detto no alla Lazio per Miretti, che oggi sogna la chiamata di Gattuso

Questa sera in occasione della sfida tra la Juventus e la Lazio ci sarà anche il commissario tecnico della nazionale italiana Gennaro Gattuso ad assistere dal vivo al match. E l’osservato speciale, scrive questa mattina Tuttosport, sarà Fabio Miretti, la cui recente esplosione non è certo passata inosservata dalle parti di Coverciano.

L’appuntamento di marzo è di quelli da non fallire e per questo motivo Gattuso ha puntato i fari sui profili che in questo momento stanno facendo meglio e sono più in forma. Da Palestra a Bartesaghi, da Vergara fino appunto a Miretti, sbocciato da quando Spalletti si è seduto sulla panchina dei bianconeri. Il tecnico toscano si è affidato spesso e volentieri al centrocampista classe 2003, diventato un vero e proprio titolare sotto la sua gestione.

Addirittura, sul quotidiano si legge di come Spalletti abbia bloccato anche una sua possibile cessione proprio alla Lazio. Negli scorsi mesi, infatti, proprio i biancocelesti avevano bussato alle porte della Continassa con una valigetta da 15 milioni per il giocatore. La Juventus si è opposta e Miretti ha ricambiato la fiducia con delle prestazioni che adesso possono fargli addirittura sognare il Mondiale.