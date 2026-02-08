Juventus, dopo il rinnovo di Yildiz si alza l'asticella. Il sogno estivo è Bernardo Silva a zero

L’occasione del rinnovo di Kenan Yildiz, in casa Juventus, ha restituito grande entusiasmo in un ambiente che vuole tornare a prendersi la scena in quel campionato italiano che ha visto da sempre i bianconeri protagonisti numeri uno. Anche Spalletti ha sottolineato il concetto in conferenza stampa, spronando la società ad adoperarsi per comprare giocatori di personalità e di alto livello. Calciatori ‘da Juve’, insomma.

Per questo motivo, scrive all’indomani La Gazzetta dello Sport, dopo aver blindato Yildiz, l’asticella di Comolli e soci è pronta ad alzarsi. Il prossimo grande obiettivo si chiama Bernardo Silva, uno degli svincolati di lusso del prossimo mercato. Il portoghese classe 1994 a giugno lascerà il Manchester City dopo nove anni ma ha rimandato ogni decisione a dopo marzo. La Juventus ha già preso contatti con il suo entourage e spera che alla fine il fantasista di Lisbona possa approdare alla Continassa.

Nel frattempo, si legge sulla rosea, la dirigenza della Vecchia Signora vuole tutelarsi con altri due rinnovi: quello di McKennie e quello di Spalletti, entrambi entrati negli ultimi cinque mesi di contratto. "Il rinnovo? Secondo me è giusto non mettere pressione alla cosa. La società deve avere il tempo di fare le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda, quando avrò dimostrato di meritarlo come Kenan, se mi riuscirà di dimostrarlo come lui, allora sarà una cosa possibile", ha glissato ieri sull'argomento il tecnico di Certaldo in conferenza stampa.