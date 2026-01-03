Juventus, Thuram 'a vita': l'obiettivo è blindare il francese con adeguamento del contratto

Juventus al lavoro per il rinnovo di Khephren Thuram. Stando a quello che riporta Tuttosport, il club bianconero ha in programma di sedersi nei prossimi mesi al tavolo delle trattative con l’entourage del centrocampista francese. L’obiettivo è chiaro ed evidente: alla Continassa puntano a blindarlo almeno fino al 2030, onde evitare in estate il rischio di nuovi assalti da parte dei top club stranieri. Naturalmente oltre al rinnovo, viste le ottime prestazioni fornite dal suo arrivo a Torino, ci sarà anche un adeguamento salariale.

In questo momento, Thuram è tra i meno pagati della rosa juventina con soli 2,2 milioni a stagione come compenso. Il suo ingaggio non entra neppure nella top 10 degli stipendi più alti del club. Per questo motivo, alla luce dell’importanza ora ricoperta nella squadra, è in cantiere un aumento che porterebbe gli emolumenti del numero 19 bianconero intorno ai 3,5 milioni più bonus. Lavori in corso ma i primi segnali vanno dritti in questa direzione, con la volontà reciproca di proseguire insieme ancora per molto tempo.

L'ex Nizza sempre più perno della Juve, che in questi mesi ha resistito a più di un'offerta dimostrando di puntare forte su di lui. A inizio giugno si è fatto avanti un club saudita, pronto a mettere sul piatto 50 milioni cash per il cartellino del centrocampista classe 2001. Anche il PSG aveva poi sondato il terreno, più recentemente, l'Inter ha provato un approccio mettendo sul piatto il cartellino di Davide Frattesi più un conguaglio di 10 milioni. Tutte proposte rispedite al mittente, per un giocatore determinante dello scacchiere bianconero di oggi e di domani.