Ottolini alla Juve, Zangrillo: "Negli anni ti sei preso colpe altrui, ora sei libero di esprimerti"

La Juventus ha aperto ufficialmente un nuovo capitolo della propria area sportiva annunciando l’arrivo di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. Il club bianconero ha comunicato nella giornata di ieri il ritorno a Torino del dirigente, che a partire dal 1° gennaio 2026 è entrato a far parte dell’organigramma societario, lavorando a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli.

Per Ottolini si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. Dal 2018 al 2022, infatti, aveva già fatto parte della struttura bianconera come membro dello scouting internazionale, prima di intraprendere una nuova esperienza al Genoa. In rossoblù, il dirigente ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo fino alle scorse settimane.

A testimonianza del rapporto umano e professionale costruito negli anni a Genova, non è passato inosservato il messaggio pubblicato sui social sotto un post dall’ex presidente Alberto Zangrillo, che ha voluto dare il proprio in bocca al lupo all'ex dirigente e non ha nascosto una stoccata ai nuovi dirigenti rossoblù: "Grande Marco, persona gentile, educata, perbene e competente. Per tre lunghi anni ti sei fatto carico delle colpe altrui con grande senso di responsabilità, nel contempo non ti sei mai intestato un merito. Ora sei libero di esprimerti al meglio e, soprattutto, di seminare eleganza e onestà in un mondo che ha tanto bisogno di persone come te".