Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'Ascoli

Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'AscoliTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:34Serie C
Tommaso Maschio

Nelle prime gare di questo 2026 in Serie C arrivano risultati scoppiettanti. Nel Girone A infatti il Cittadella fa suo il derby veneto contro la Virtus Verona con un netto 4-1 dove brilla la stella di Rabbi, autore di una doppietta. Il Trento invece si impone 3-1 in casa contro la Giana Erminio grazie anche a una doppietta di Pellegrini. Nel Girone B invece la Juventus Next Gen si impone 2-0 sul Carpi, mentre cade un Ascoli che gioca quasi tutta la gara con l'uomo in meno in casa di una Pianese trascinata dalla tripletta di Bellini. Colpo importante in chiave salvezza per la Torres che espugna il campo del Pontedera agganciando in classifica proprio i toscani.

GIRONE A
Sabato 3 gennaio
Cittadella-Virtus Verona 4-1
21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)
Trento-Giana Erminio 3-1
29’ e 82’ Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Lecco
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Pro Patria
Ore 17:30 - Renate-Pergolettese
Domenica 4 gennaio
Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Union Brescia
Ore 14:30 - Inter U23-Novara
Ore 14:30 - Lumezzane-Vicenza
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 35*, Trento 30*, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Giana Erminio 26*, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 3 gennaio
Juventus Next Gen-Carpi 2-0
24’ Puczka, 45’ Okoro
Pianese-Ascoli 4-2
30’ rig, 45’+4’ rig e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)
Pontedera-Torres 1-3
8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ aut. Vona (T), 19’ Faggi (P)
Ore 17:30 - Forlì-Arezzo
Ore 20:30 - Vis Pesaro -Pineto
Domenica 4 gennaio
Ore 14:30 - Campobasso-Ravenna
Ore 17:30 - Bra-Sambenedettese
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 20:30 - Ternana-Livorno
Riposa: Gubbio

Classifica: Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34*, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 26*, Carpi 26*, Forlì 24, Juventus Next Gen 24*, Ternana 23, Campobasso 23, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Torres 14*, Pontedera 14*

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 3 gennaio
Ore 17:30 - Picerno-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Cavese-Sorrento
Domenica 4 gennaio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Latina
Ore 12:30 - Foggia-Catania
Ore 14:30 - Potenza-Giugliano
Ore 14:30 - Siracusa-Salernitana
Ore 17:30 - Trapani-Casarano
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Benevento-Crotone
Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli
Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
100 presenze per Bremer, Giaccherini: "Decisivo per la Juve come Lautaro per l'Inter"... 100 presenze per Bremer, Giaccherini: "Decisivo per la Juve come Lautaro per l'Inter"
Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia così tranquillo"... Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia così tranquillo"
Juventus, Bremer: "Non sono ancora al cento per cento, oggi dobbiamo vincere" Juventus, Bremer: "Non sono ancora al cento per cento, oggi dobbiamo vincere"
Altre notizie Serie C
Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni... Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni in entrata"
Giugliano, in arriva il difensore Pedro Justiniano. L'attaccante Nepi piace a quattro... TMWGiugliano, in arriva il difensore Pedro Justiniano. L'attaccante Nepi piace a quattro club
Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade... Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'Ascoli
Torres, torna il giovane Iovieno dal Barletta. Interrotto in anticipo il prestito... UfficialeTorres, torna il giovane Iovieno dal Barletta. Interrotto in anticipo il prestito
Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via" Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"
Giugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe TMWGiugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe
Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito... Deferimento Trapani, la società: "È la riproposizione di quello di ottobre. Già chiarito tutto"
Foggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028 UfficialeFoggia, arriva l'esterno Nocerino dal Campobasso: ha firmato fino al 2028
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
2 L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo
3 Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi
4 Juventus-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio David-Openda. Stulic dal 1'
5 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, Piccoli dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già aperto
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Pisa resta penultimo, Sassuolo sopra l'Atalanta
Immagine top news n.2 Il clamoroso caso dei prestiti della Roma: a gennaio possono risolvere tutti
Immagine top news n.3 Cancelo-Inter, Acerbi o De Vrij all'Al Hilal: si lavora per chiudere. Ma il Barça c'è...
Immagine top news n.4 Leoni ammette: "Dalle big italiane solo voci, niente di concreto. Poi è arrivato il Liverpool..."
Immagine top news n.5 L'Inter spinge per Cancelo: all'Al Hilal con Inzaghi uno tra Acerbi e De Vrij
Immagine top news n.6 Napoli, girandola di centravanti: Mourinho vuole Lucca, il sostituto può essere Dovbyk
Immagine top news n.7 Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Da Bruzzaniti al Catania a Carriero alla Salernitana. Tanti i 'botti' in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Spalletti: "David cecchino incredibile, dispiace che non sia così tranquillo"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso: "Pareggio giusto. Bravi a riconoscere i momenti giusti"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, ecco i dettagli dell'offerta del Fenerbahce per Guendouzi. Il giocatore ha già aperto
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Bremer: "Non sono ancora al cento per cento, oggi dobbiamo vincere"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Kaba prima della Juve: "Ecco cosa bisogna fare per metterla in difficoltà"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 18ª giornata LIVE: Gasperini conferma Ferguson, Piccoli dal 1'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Porte girevoli in attacco per il Giugliano: Njambe al Teramo. Arriva Volpe dal Monopoli
Immagine news Serie B n.2 Avellino, ecco il comunicato sull'acquisto di Sala: il terzino ha firmato per 2 anni e mezzo
Immagine news Serie B n.3 Magnino colonna del Modena: "Sogno di giocare in Serie A con questa maglia"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, in salita l'arrivo di Barba in difesa. Si vira su Dellavalle del Modena
Immagine news Serie B n.5 Spezia, anche Sernicola in città per le visite e la firma. Arriverà in prestito dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.6 Palermo, nuova pretendente per Corona: anche la Juve Stabia sull'attaccante
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, mister Turati annuncia: "Ci hanno salutato in 4. E non ci sono operazioni in entrata"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, in arriva il difensore Pedro Justiniano. L'attaccante Nepi piace a quattro club
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'Ascoli
Immagine news Serie C n.4 Torres, torna il giovane Iovieno dal Barletta. Interrotto in anticipo il prestito
Immagine news Serie C n.5 Trapani, Aronica: "Sapevamo del deferimento. Canotto? Ha chiesto di andare via"
Immagine news Serie C n.6 Giugliano Njambé in prestito al Teramo. Al suo posto è in arrivo Volpe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.3 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.4 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.5 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…