Lazio contro l'Atalanta, Il Tempo apre: "Nell'Olimpico deserto sognando la finale"

Si parla di calcio e in particolare delle due formazioni romane oggi in prima pagina su Il Tempo. Per quanto riguarda la sponda biancoceleste, questo è il titolo riportato in taglio alto: "Lazio contro l'Atalanta, nell'Olimpico deserto sognando la finale". La coppa serve alla squadra di Sarri per centrare l'Europa e dare un senso alla stagione, visto che in campionato la formazione al momento occupa un anonimo decimo posto.

Parlando invece della metà giallorossa, un altro titolo e sempre in taglio alto: "Totti e Gasperini: primi passi di una nuova Roma. Ed è subito feeling". Cena tra l'ex numero 10 e l'attuale mister romanista: a partire dalle prossime settimane, l'ex capitano e leggenda del club avrà un ruolo operativo nella società presieduta dai Friedkin.