La rivoluzione che rischia la Lazio nel calciomercato a causa... Del calciomercato

Marco Conterio
Oggi alle 08:15Serie A
Marco Conterio

Due gare spartiacque per presente e futuro della Lazio. Che distante dall'Europa in campionato, ha la Coppa Italia come unica straordinaria porta di servizio per non perdere l'ultimo treno di una stagione che viceversa sarebbe negativa. Lo sa bene il Presidente, Claudio Lotito, che ha messo in mano alla dirigenza le possibilità di cambiare e stravolgere una rosa ma senza però gli effetti sperati e desiderati. Il mercato portato avanti dal ds Angelo Fabiani per adesso ha portato in rosa giocatori costati non poco e che come rendimento non stanno ancora soddisfacendo una tifoseria in totale rotta di collisione col club. Servirà tempo, la Coppa Italia può regalarne ancora un po', ma basterà?

D'estate è già pronta la rivoluzione. Prendere Afonso Pedraza a zero significa riprovare a cedere Nuno Tavares: peraltro il portoghese ha anche cambiato da poco entourage, l'addio è cosa certificata. In mezzo alla difesa, Fabiani aveva annunciato un preaccordo con Diogo Leite in scadenza con l'Union Berlino, gli avvocati del club hanno contrattaccato smentendo intese e accordi trovati. Il punto è che per un parametro zero che arriverà, un pezzo pregiato se ne andrà, l'indiziato è Mario Gila: sarà sfida tra Milan e Inter.

Senza Coppe, poi, il rischio è perdere altri big. Ma quali? Gustav Isaksen ha richieste e sondaggi in Bundesliga, c'è il nome di Nicolò Rovella che potrebbe attirare pretendenti anche se lo stop per infortunio e poi tutti gli altri giocatori, in una rivoluzione d'estate che senza Coppe è dietro l'angolo. Le prime colpe? Citofonare mercato...

