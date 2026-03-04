Veron: "Lazio, Lotito ascolti la gente. Non lasci da parte i sogni, i bilanci non si festeggiano"

Uno dei grandi ex della Lazio è Juan Sebastian Veron, che in Italia ha vestito pure la maglia dell'Inter. Intervistato da Adnkronos, ha parlato della situazione complicata che stanno vivendo i biancocelesti, con i tifosi che stanno contestando la società giorno dopo giorno: "Io sono dell’idea che il club deve essere ben amministrato, ma poi c'è una cosa che non puoi lasciare da parte: i sogni. Quelli che ha la gente e anche quelli che ha il club perché alla fine i bilanci non si festeggiano. Quindi credo che quello che c’è da parte della gente sia giusto, vuole una squadra che vinca come in passato".

Veron non disdegna anche un consiglio a Claudio Lotito, presidente ormai da quasi 22 anni. "Deve ascoltare la gente. Oggi ci sono risorse dove attingere come un altro investitore o qualcuno che aiuti a mettere in campo una squadra all’altezza della storia. Hai vicino una squadra come la Roma, che sta investendo. E la Lazio per storia ha le possibilità".