Si è conclusa la 27^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 27^ giornata di Serie A:

PARMA-CAGLIARI 1-1 - Il tabellino

Marcatori: 18' st Folorunsho (C), 38' st Oristanio (P)

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Delprato (1' st Oristanio), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (44' st Cremaschi), Keita (30' st Estevez), Ordoñez (1' st Nicolussi Caviglia), Valeri (44' st Carboni); Strefezza; Pellegrino. A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Ondrejka, Sørensen, Elphege, Circati, Mena Martinez. All.: Cuesta.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana (42' st Idrissi), Obert; Kılıçsoy (16' st Folorunsho), Esposito (42' st Pavoletti). A disposizione: Sherri, Ciocci, Raterink, Albarracin, Zappa, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano. All.: Pisacane.

Le pagelle di Parma-Cagliari

---------------------------

COMO-LECCE 3-1 - Il tabellino

Marcatori: 13’ Coulibaly (L), 18’ Douvikas (C), 36’ Jesus Rodriguez (C), 44’ Kempf (C)

COMO (4-2-3-1): Butez; van der Brempt, Ramon, Kempf (1’ st Diego Carlos), Moreno; Perrone (19’ st Sergi Roberto), Da Cunha; Vojvoda (19’ st Nico Paz), Caqueret, Jesus Rodriguez (39’ st Diao); Douvikas (32’ st Morata). A disp.: Cavlina, Vigorito, Tornqvist, Goldaniga, Smolcic, Valle, Lahdo, Kuhn. All.: Fabregas

LECCE (3-4-2-1): Falcone; Siebert, Tiago Gabriel (39’ st Jean), Ndaba (1’ st Pierotti); Veiga, Ramadani, Coulibaly, Banda (28’ st Sottil), Gallo; Gandelman (14’ st Ngom); Cheddira (14’ st Stulic). A disp.: Samooja, Fruchtl, Perez, Marchwinski, Fofana, Helgason, Sala, N’Dri. All.: Di Francesco

Le pagelle di Como-Lecce

---------------------------

HELLAS VERONA-NAPOLI 1-2 - Il tabellino

Marcatori: 2' Højlund (N), 20' st Akpa Akpro (H), 51' st Lukaku (N)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap (9' st Frese), Edmundsson; Oyegoke (25' st Suslov), Harroui (37' st Slotsager), Gagliardini, Akpa Akpro (37' st Niasse); Bowie, Sarr (9' st Mosquera). A disp.: Perilli, Toniolo, Valentini, Tomich, Cham, Vermesan. All.: Sammarco.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano (33' st Mazzocchi), Lobotka (28' st Gilmour), Elmas, Spinazzola (1' st Gutiérrez); Vergara (33' st Giovane), Alisson (28' st Lukaku); Højlund. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Olivera, Prisco. All.: Conte.

Le pagelle di Hellas Verona-Napoli

---------------------------

INTER-GENOA 2-0 - Il tabellino

Marcatori: 31' Dimarco, 25' st rig. Calhanoglu (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij (21' st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (31' st Frattesi), Mkhitaryan (14' st Calhanoglu), Dimarco; Thuram (14' st Esposito), Bonny (31' st Diouf). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Sucic, Acerbi, Darmian, Lavelli. All.: Chivu.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinosvkyi (1' st Amorim), Martin (44' st Sabelli); Baldanzi (21' st Messias), Vitinha (15' st Ekuban); Colombo (21' st Ekhator). A disp.: Leali, Siegrist, Sommariva, Zätterström, Onana, Cornet, Masini, Doucoure. All.: De Rossi.

Le pagelle di Inter-Genoa

---------------------------

CREMONESE-MILAN 0-2 - Il tabellino

Marcatori: 44' st Pavlovic, 49' st Leao (M)

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti (21' st Terracciano), Folino, Luperto; Zerbin (21' st Zerbin), Thorsby, Vandeputte (37' st Vandeputte), Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (21' st Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All.: Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (33' st Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17' st Füllkrug), Fofana (17' st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (44' st Estupinan); Pulisic (33' st Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All.: Allegri.

Le pagelle di Cremonese-Milan

---------------------------

SASSUOLO-ATALANTA 2-1 - Il tabellino

Marcatori: 23' Kone (S), 69' Thorstvedt (S), 88' Musah (A).

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic (28’ st Lipani), Koné (44’ st Doig); Berardi (28’ st Nzola), Pinamonti, Laurienté (28’ st Fadera, 34’ st Iannoni). A disp.: Turati, Satalino, Zacchi, Doig, Romagna, Pedro Felipe, Volpato, Vranckx, Bakola, Moro. All.: Grosso.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (31’ st Hien), Kolasinac; Bellanova (1’ st Zappacosta), De Roon, Pasalic, Bernasconi (1’ st Sulemana); Samardzic, Zalewski (23’ st Musah); Scamacca (1’ st Krstovic). A disp.: Sportiello, Rossi, Kossounou, Zappacosta, Bakker, Vavassori, Kamaldeen. All.: Palladino.

Le pagelle di Sassuolo-Atalanta

---------------------------

TORINO-LAZIO 2-0 - Il tabellino

Marcatori: 21’ Simeone (T), 53’ Zapata (T)

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis (23’ st Ilic), Prati (39’ st Tameze), Obrador (28’ st Nkounkou); Vlasic; Zapata (28’ st Casadei), Simeone (39’ st Kulenovic). A disp.: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Anjorin, Pedersen, Adams, Njie. All.: D’Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (20’ st Nuno Tavares); Belahyane (1’ st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Cancellieri (20’ st Isaksen), Ratkov (1’ st Noslin), Zaccagni (36’ st Dia). A disp.: Furlanetto, Motta, Lazzari, Patric, Farcomeni, Przyborek. All.: Sarri

Le pagelle di Torino-Lazio

---------------------------

ROMA-JUVENTUS 3-3 - Il tabellino

Marcatori: 39' Wesley (R). 2' st Conceiçao (J), 9' st N'Dicka (R), 20' st Malen (R), 33' st Boga (J), 48' st Gatti (J)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Celik; Rensch (29' st Ghilardi), Cristante (29' st El Aynaoui), Koné, Wesley; Pellegrini (45' st Zaragoza), Pisilli; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Angeliño, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Arena, Vaz, El Shaarawy. All.: Gasperini

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer (43' st Gatti), Kelly, Cambiaso (43' st Openda); Thuram (27' st Miretti), Koopmeiners; Conceiçao (27' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (17' st Boga). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Cabal. All.: Spalletti

Le pagelle di Roma-Juventus

---------------------------

PISA-BOLOGNA 0-1 - Il tabellino

Marcatori: 45' st Odgaard

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi (25' st Canestrelli), Caracciolo (45' st Iling-Junior), Coppola; Leris, Højholt (25' st Piccinini), Marin, Aebischer, Angori (18' st Cuadrado); Moreo, Durosinmi (18' st Stojilkovic). A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Raul Albiol. Allenatore: Hiljemark.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik (21' Casale), Lucumì, Joao Mario (29' st De Silvestri); Sohm (18' st Odgaard), Freuler, Moro; Bernardeschi (18' st Orsolini), Castro, Cambiaghi (29' st Rowe). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez. Allenatore: Italiano.

Le pagelle di Pisa-Bologna

---------------------------

UDINESE-FIORENTINA 3-0 - Il tabellino

Marcatori: 10' Kabasele (U), 18' st Davis rig. (U), 48' st Buksa (U)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola (27' st Mlacic); Ehizibue, Piotrowski (27' st Oier Zarraga), Karlström, Ekkelenkamp, Zemura (27' st Kamara); Zaniolo (42' st Miller), Davis (22' st Buksa). A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Camara. Allenatore: Runjaic.

FIORENTINA (3-5-1-1): de Gea; Pongracic (1' st Comuzzo), Rugani, Ranieri; Harrison, Mandragora (25' st Fabbian), Fagioli (42' st Fazzini), Brescianini (1' st Ndour), Parisi; Kean (25' st Piccoli), Gudmundsson. A disposizione: Leonardelli, Christensen, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo. Allenatore: Vanoli.

Le pagelle di Udinese-Fiorentina