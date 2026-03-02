Live TMW Bologna, Vincenzo Italiano: “Calendario fitto, serve l’aiuto di tutti”

20:25 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Vincenzo Italiano al termine di Pisa Bologna. Diretta testuale a cura di TMW.

21:13 - INIZIO CONFERENZA

Contava vincere e il Bologna lo ha fatto, dimostrando di saper soffrire. Dove la mette questa vittoria?

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con Castro che ha sbagliato due occasioni dove doveva fare di più. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza. Mancano ancora tante partite, e qui tutti hanno faticato. Ci prendiamo questa vittoria, la terza consecutiva e vogliamo continuare così. In un calendario così fitto abbiamo bisogno di tutti e Odgaard da quella posizione ci ha dimostrato per l'ennesima volta di essere determinante".

Come giudica le prestazioni di Orsolini e Bernardeschi?

"Riccardo è entrato bene, mi è piaciuto. Bernardeschi e Cambiaghi possono e devono essere più determinanti ma oggi va bene così".

Come se la cava con queste vittorie di corto muso?

"Nel momento in cui ci sono delle difficoltà dobbiamo saper aiutare i ragazzi. Dobbiamo esser bravi nello studiare gli avversari, trovare solidità e compattezza. Dobbiamo essere un po' più efficaci, abbiamo messo semplicemente una cravatta diversa".

Cosa sta mancando a Odgaard? E Dallinga?

"In questo sistema di gioco può essere determinante, sa che quando chiamato in causa deve dare il suo apporto. Lo abbiamo messo un po' in ghiaccio. Dallinga ci sta che la prossima possa partire dall'inizio, ho paura che Santi si faccia male data la quantità di minuti giocati".

Sugli infortunati?

"Joao Mario ha preso una forte botta al ginocchio, idem Vitik".

21:20 - FINE CONFERENZA