Live TMW Pisa, Leris: "C'è molta amarezza ma dobbiamo essere uniti perché i rimpianti fanno male"

20:25 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di un giocatore neroazzurro al termine di Pisa Bologna. Diretta testuale a cura di TMW.

21:22 - INIZIO CONFERENZA

Un commento sulla partita?

"Non dobbiamo mollare, serve continuare così e cercare di non avere rimpianti".

Cosa è mancato nel primo tempo?

"Abbiamo visto che tatticamente eravamo messi bene, creando anche diverse chances. Purtroppo con queste squadre se non le chiudi le perdi".

Qual è l'umore?

"Dobbiamo essere undici guerrieri, oggi lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo continuare fino alla fine a crederci per tutta la gente".

Qual è il clima dello spogliatoio?

"C'è molta amarezza, in molti non hanno mai vissuto queste situazioni. Dobbiamo essere uniti perché i rimpianti fanno male"

21:27 - FINE CONFERENZA