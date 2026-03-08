Il Pisa corre, si sfianca e crolla allo Stadium: il 4-0 della Juventus certifica l'abisso verso la salvezza

All'indomani dal fischio finale dell'Allianz Stadium, l'analisi del 4-0 tra Juventus e Pisa offre una chiave di lettura impietosa sulle distanze tecniche e tattiche che separano le due formazioni. I dati del match report non solo certificano il dominio della squadra di Luciano Spalletti, ma spiegano lucidamente perché la formazione toscana si trovi attualmente all'ultimo posto in classifica a quota 15 punti. Un fondo classifica condiviso momentaneamente con il Verona (impegnato nel pomeriggio a Bologna), che si traduce in un pesantissimo -9 dal terzetto composto da Lecce, Cremonese e Fiorentina, attualmente ferme a 24 punti e con una gara ancora da disputare.

L'impostazione tattica della gara è riassumibile in due dati macroscopici: il possesso palla e l'altezza del baricentro. La Juventus ha monopolizzato l'attrezzo con il 60% di possesso, imponendo un 4-2-3-1 fluido che ha stazionato perennemente nella metà campo avversaria (baricentro medio di 54,88 metri nel primo tempo e 53,54 nella ripresa). Il 3-5-2 di Oscar Hiljemark è stato fin da subito costretto a una partita di pura sopravvivenza. Il baricentro del Pisa non è mai andato oltre i 44,68 metri, evidenziando una strategia volta a fare estrema densità centrale per togliere profondità agli avanti juventini. L'intenzione era chiara: intasare le vie di mezzo e sperare in transizioni rapide, che tuttavia non si sono mai concretizzate. La discrepanza tra i piani di gioco si è tradotta in un assedio posizionale che i numeri descrivono alla perfezione. La Juventus ha effettuato 25 tiri totali (di cui ben 19 dall'interno dell'area di rigore) contro i soli 7 del Pisa (2 in porta). Il dato più indicativo dello sviluppo della gara risiede nella capacità di risalire il campo: i bianconeri hanno completato 130 passaggi nell'ultimo terzo di campo contro i 46 dei toscani. Il Pisa ha scelto di non giocare il pallone, preferendo difendere correndo a vuoto: i nerazzurri hanno infatti percorso più chilometri dei padroni di casa (118,7 km contro 117,3 km), un dispendio energetico enorme e senza palla che alla lunga ha logorato le maglie difensive. La Juventus, forte di un 87% di passaggi riusciti su 499 tentativi, ha mosso gli avversari da destra a sinistra finché la struttura non ha ceduto.

L'analisi individuale svela come la Juventus abbia scardinato il blocco basso toscano sfruttando le catene laterali e i mezzi spazi. Francisco Conceição è stato devastante sull'out di destra: primo assoluto per dribbling (6) e per passaggi riusciti nell'ultimo terzo di campo (23), ha costantemente mandato in crisi il braccetto sinistro del Pisa, Francesco Coppola, il quale ha registrato l'allarmante dato del 49,5% come indice di rischio sui passaggi ricevuti, segno della pressione asfissiante subita. Al centro della trequarti, Kenan Yildiz ha agito da dominatore assoluto degli "half-spaces": 5 passaggi chiave, 5 dribbling, un gol e un assist. A disordinare ulteriormente il Pisa ci ha pensato Weston McKennie, primo per indice di verticalità (3.45), fondamentale per rompere le linee di un avversario chiuso. Da parte pisana, spicca la prestazione di pura resilienza di Antonio Caracciolo (10,3 km percorsi e un picco in sprint di 28,17 km/h per coprire le falle) e l'isolato tentativo offensivo di Angori a sinistra, autore di ben 9 cross (primo nel match) ma rimasto sguarnito di supporto. Il muro pisano, sorretto nel primo tempo da chilometri e abnegazione, ha iniziato a sgretolarsi nella ripresa. Tatticamente, i cambi all'intervallo di Spalletti (dentro Kelly e Boga per Gatti e David) hanno aggiunto freschezza e la velocità necessaria per allungare le difese (Boga toccherà i 28,26 km/h, top sprint della gara). Il punto di non ritorno è scoccato al 54' con la rete di Cambiaso. Costretto a inseguire, il Pisa ha dovuto alzare il proprio baricentro, snaturando l'unica tattica che stava pagando. Il triplo cambio tentato da Hiljemark al 60' (Piccinini, Cuadrado e Loyola per Højholt, Léris e Marin) ha paradossalmente peggiorato le cose: venuta meno la densità, la squadra si è sfilacciata. Tra il 65' e il 93', negli spazi aperti, la qualità della Juventus ha dilagato con le reti in sequenza di Thuram, Yildiz e Boga, trasformando il dominio territoriale in una goleada.

Dal punto di vista statistico e tattico, la gara conferma una Juventus capace di unire l'egemonia del palleggio a una verticalità letale appena l'avversario concede spazio. La squadra di Spalletti sa logorare e colpire, dimostrando numeri da altissima classifica. Per il Pisa, l'analisi del giorno dopo è lo specchio di una stagione drammatica. La squadra corre, lotta e si sacrifica (il volume chilometrico lo dimostra), ma non ha la qualità tecnica per consolidare il possesso o creare pericoli (solo 4 occasioni da gol in tutta la partita). L'incapacità di uscire dal proprio terzo di campo condanna i toscani a subire passivamente gli avversari. Con soli 15 punti, in attesa di capire cosa farà il Verona a Bologna, il distacco di 9 lunghezze dalla salvezza appare, numeri alla mano, un divario tecnico prima ancora che aritmetico.

