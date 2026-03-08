Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorride

È una Juventus a due facce quella che si è vista contro il Pisa. I bianconeri, nel primo tempo, hanno fatto un po’ più fatica e David, ancora una volta, non è sembrato pienamente nel vivo del gioco. La Juventus ha faticato maggiormente a trovare la porta e, infatti, all’intervallo Spalletti ha messo mano ai cambi. Sono entrati Boga e Kelly, che hanno preso il posto di David e Gatti. Spalletti ha anche modificato l’assetto di gioco, passando a un 3-4-2-1. A dare la scossa alla Juventus è stato però Francisco Conceicao che, anche nel primo tempo, è stato uno dei pochi a cercare di scardinare la difesa pisana. A inizio ripresa il portoghese ha dato il via a una bella azione e ha servito Yildiz che, a sua volta, ha pennellato una palla perfetta per Cambiaso, che ha così portato avanti i bianconeri al 54’. La Juventus ha poi continuato ad attaccare, con Conceicao autentica spina nel fianco della difesa del Pisa, a cui è mancato soltanto il gol personale. Il raddoppio dei bianconeri, però, ha portato la firma di Thuram, che ha sfruttato il pallone finito sul palo dopo una bella conclusione di Locatelli: il francese non ha potuto fare altro che depositare in rete. I bianconeri hanno trovato anche il terzo gol e Kenan Yildiz ha ritrovato la rete che gli mancava dal 25 gennaio. Infine, il punto esclamativo sulla partita lo ha messo Boga, abile a sfruttare una bella imbucata, liberarsi di due uomini del Pisa e insaccare il pallone.

Cambiaso felice per la vittoria.

I giocatori della Juventus dopo la seconda rete segnata contro il Pisa sono corsi ad abbracciare Spalletti, Cambiaso, in conferenza stampa, ha raccontato come è nata questa esultanza: “Non era programmato ed è stata una cosa naturale. Il mister ci aveva detto che voleva vincessimo e andassimo sotto la curva, l'abbiamo fatto e siamo contenti di aver regalato una bella serata". Adesso la Juventus ha più tempo per preparare le sfide di campionato e il numero 27 bianconero ha sottolineato che sarà importante poter lavorare con più calma: “Importante. Non è bello ma è importante. Ci da la possibilità di allenarci bene e preparare meglio alcune cose. Soprattutto ci fa recuperare energie e questo è l'unico aspetto positivo di non giocare più partite. Questo è l'unico aspetto positivo di questa situazione". Infine, Cambiaso ha spiegato di essersi lasciato alle spalle i fischi ricevuti qualche settimana fa: “I fischi fanno parte del gioco e i tifosi sono liberi di fare cosa vogliono, se non gli piace fischiano. Sono pagato per giocare a questi livelli e reggere queste pressioni se cosi vogliamo chiamarle. Io l'ho vissuta bene, sono fortunato ad essere qui".

Spalletti soddisfatto.

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha spiegato cosa ha detto alla squadra durante l’intervallo: “Tutta la settimana dico che è una partita che può misurare la nostra intelligenza, quale responsabilità e mentalità abbiamo. Per tutti era una partita facile, ma in pratica non è così. Sette giorni fa avete visto tutti la differenza tra Pisa e Bologna, risolta al 90′ da una fucilata all’incrocio dei pali. Si ha a che fare con ragazzi intelligenti quindi non vado a ringhiare, non rischio di rompere i rapporti, perchè loro le capiscono bene le cose. Qualcosa di tattico nel primo tempo non è riuscito. Se non si è bravi tecnicamente loro mettono in moto i due tutta fascia. Se le distanze non si riescono a far diventare corrette si fatica. Due azioni noi, due loro, con questa dinamica si fa fatica. Noi non abbiamo quinti che hanno scocca, motore e cavalli. Ho messo a posto quello che potevo mettere a posto. Faccio questa sostituzione non perché Gatti ha fatto qualcosa di non buono, anzi ha fatto molto bene in campo aperto contro il loro attaccante. Per giocare a tre mi ci voleva per forza un braccetto mancino per iniziare l’azione e poi sugli esterni ci voleva mettere a posto qualcosa se no ci scavavano. Così si è potuto giocare con le nostre qualità, nello stretto e nell’uno contro uno, ed è venuta fuori la nostra partita. Facendo anche cose apprezzabili e il nostro pubblico ha risposto bene anche stasera. Non ho detto a fine primo tempo, solo dialogo". Il tecnico di Certaldo ha poi parlato della corsa al quarto posto: “La quota Champions è averne 53 la prossima partite, perchè il futuro dobbiamo farlo adesso. I discorsi futuri sono se domani riesco a fare un discorso a chi non ha giocato oggi per allenarsi bene. Andare a riposare tranquilli per non aver dato dispiacere ai tifosi che sono fantastici. Il nostro riferimento è come pensano i nostri tifosi, cosa pensiamo dentro lo spogliatoio dei perché di non aver portato certi risultati. Senza logica parlare di statistiche e basta. I tifosi hanno visto come abbiamo rilottato a Roma, anche stasera c’era da soffrire non avendola sbloccata subito. Si è sentito il nostro pubblico vicino, ha condiviso con noi e ci ha alleggerito la pesantezza di questa maglia. Il futuro diventa da domani per portare a casa il premio giornaliero che le 24 ore ti mettono a disposizione". Spalletti si è anche soffermato sull’esultanza dei suoi ragazzi che hanno voluto fargli gli auguri per il suo compleanno: “Glielo avevo detto stamani, quando si fanno gli anni si deve dire qualcosa. Gli ho detto mi avete fatto il regalo? Mi hanno detto no. Ho detto di ricevere una loro foto sotto la curva a cantare con i tifosi ma loro sono venuti a esultare con me anche perché ho sentito i capelli di Thuram addosso (ride ndr). Questo mi fa piacere così come vedere una squadra che vuole lottare per il quarto posto. Hanno reagito bene ai dispiaceri di queste partite che non sono andate come volevamo".