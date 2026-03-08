Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorride

Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorrideTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

È una Juventus a due facce quella che si è vista contro il Pisa. I bianconeri, nel primo tempo, hanno fatto un po’ più fatica e David, ancora una volta, non è sembrato pienamente nel vivo del gioco. La Juventus ha faticato maggiormente a trovare la porta e, infatti, all’intervallo Spalletti ha messo mano ai cambi. Sono entrati Boga e Kelly, che hanno preso il posto di David e Gatti. Spalletti ha anche modificato l’assetto di gioco, passando a un 3-4-2-1. A dare la scossa alla Juventus è stato però Francisco Conceicao che, anche nel primo tempo, è stato uno dei pochi a cercare di scardinare la difesa pisana. A inizio ripresa il portoghese ha dato il via a una bella azione e ha servito Yildiz che, a sua volta, ha pennellato una palla perfetta per Cambiaso, che ha così portato avanti i bianconeri al 54’. La Juventus ha poi continuato ad attaccare, con Conceicao autentica spina nel fianco della difesa del Pisa, a cui è mancato soltanto il gol personale. Il raddoppio dei bianconeri, però, ha portato la firma di Thuram, che ha sfruttato il pallone finito sul palo dopo una bella conclusione di Locatelli: il francese non ha potuto fare altro che depositare in rete. I bianconeri hanno trovato anche il terzo gol e Kenan Yildiz ha ritrovato la rete che gli mancava dal 25 gennaio. Infine, il punto esclamativo sulla partita lo ha messo Boga, abile a sfruttare una bella imbucata, liberarsi di due uomini del Pisa e insaccare il pallone.

Cambiaso felice per la vittoria.
I giocatori della Juventus dopo la seconda rete segnata contro il Pisa sono corsi ad abbracciare Spalletti, Cambiaso, in conferenza stampa, ha raccontato come è nata questa esultanza: “Non era programmato ed è stata una cosa naturale. Il mister ci aveva detto che voleva vincessimo e andassimo sotto la curva, l'abbiamo fatto e siamo contenti di aver regalato una bella serata". Adesso la Juventus ha più tempo per preparare le sfide di campionato e il numero 27 bianconero ha sottolineato che sarà importante poter lavorare con più calma: “Importante. Non è bello ma è importante. Ci da la possibilità di allenarci bene e preparare meglio alcune cose. Soprattutto ci fa recuperare energie e questo è l'unico aspetto positivo di non giocare più partite. Questo è l'unico aspetto positivo di questa situazione". Infine, Cambiaso ha spiegato di essersi lasciato alle spalle i fischi ricevuti qualche settimana fa: “I fischi fanno parte del gioco e i tifosi sono liberi di fare cosa vogliono, se non gli piace fischiano. Sono pagato per giocare a questi livelli e reggere queste pressioni se cosi vogliamo chiamarle. Io l'ho vissuta bene, sono fortunato ad essere qui".

Spalletti soddisfatto.
Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha spiegato cosa ha detto alla squadra durante l’intervallo: “Tutta la settimana dico che è una partita che può misurare la nostra intelligenza, quale responsabilità e mentalità abbiamo. Per tutti era una partita facile, ma in pratica non è così. Sette giorni fa avete visto tutti la differenza tra Pisa e Bologna, risolta al 90′ da una fucilata all’incrocio dei pali. Si ha a che fare con ragazzi intelligenti quindi non vado a ringhiare, non rischio di rompere i rapporti, perchè loro le capiscono bene le cose. Qualcosa di tattico nel primo tempo non è riuscito. Se non si è bravi tecnicamente loro mettono in moto i due tutta fascia. Se le distanze non si riescono a far diventare corrette si fatica. Due azioni noi, due loro, con questa dinamica si fa fatica. Noi non abbiamo quinti che hanno scocca, motore e cavalli. Ho messo a posto quello che potevo mettere a posto. Faccio questa sostituzione non perché Gatti ha fatto qualcosa di non buono, anzi ha fatto molto bene in campo aperto contro il loro attaccante. Per giocare a tre mi ci voleva per forza un braccetto mancino per iniziare l’azione e poi sugli esterni ci voleva mettere a posto qualcosa se no ci scavavano. Così si è potuto giocare con le nostre qualità, nello stretto e nell’uno contro uno, ed è venuta fuori la nostra partita. Facendo anche cose apprezzabili e il nostro pubblico ha risposto bene anche stasera. Non ho detto a fine primo tempo, solo dialogo". Il tecnico di Certaldo ha poi parlato della corsa al quarto posto: “La quota Champions è averne 53 la prossima partite, perchè il futuro dobbiamo farlo adesso. I discorsi futuri sono se domani riesco a fare un discorso a chi non ha giocato oggi per allenarsi bene. Andare a riposare tranquilli per non aver dato dispiacere ai tifosi che sono fantastici. Il nostro riferimento è come pensano i nostri tifosi, cosa pensiamo dentro lo spogliatoio dei perché di non aver portato certi risultati. Senza logica parlare di statistiche e basta. I tifosi hanno visto come abbiamo rilottato a Roma, anche stasera c’era da soffrire non avendola sbloccata subito. Si è sentito il nostro pubblico vicino, ha condiviso con noi e ci ha alleggerito la pesantezza di questa maglia. Il futuro diventa da domani per portare a casa il premio giornaliero che le 24 ore ti mettono a disposizione". Spalletti si è anche soffermato sull’esultanza dei suoi ragazzi che hanno voluto fargli gli auguri per il suo compleanno: “Glielo avevo detto stamani, quando si fanno gli anni si deve dire qualcosa. Gli ho detto mi avete fatto il regalo? Mi hanno detto no. Ho detto di ricevere una loro foto sotto la curva a cantare con i tifosi ma loro sono venuti a esultare con me anche perché ho sentito i capelli di Thuram addosso (ride ndr). Questo mi fa piacere così come vedere una squadra che vuole lottare per il quarto posto. Hanno reagito bene ai dispiaceri di queste partite che non sono andate come volevamo".

Articoli correlati
La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino:... La Juve torna a vincere e strapazza il Pisa allo Stadium. Il Corriere di Torino: "Calato il poker"
L'Inter per l'ultimo allungo, ma il Milan ci crede. Il QS in taglio alto: "Derby... L'Inter per l'ultimo allungo, ma il Milan ci crede. Il QS in taglio alto: "Derby verità"
Stasera Milan-Inter, La Repubblica: "Iderby scudetto che sembra una tragedia" Stasera Milan-Inter, La Repubblica: "Iderby scudetto che sembra una tragedia"
Altre notizie Serie A
Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?... Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?
Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite
Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi... Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi
Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana... Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana in settimana
Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern
Inter, Chivu vuole la fuga scudetto. Derby di fuoco sulle ali di Pio Esposito Inter, Chivu vuole la fuga scudetto. Derby di fuoco sulle ali di Pio Esposito
Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorride Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorride
Lazio, stagione finita per Provedel: la grande occasione di Motta Lazio, stagione finita per Provedel: la grande occasione di Motta
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
2 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
3 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
4 Spalletti usa bastone e carota con Boga: "È un po' molle, ma la panchina non è sala d'attesa"
5 Allegri al Real Madrid? Brocchi: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.1 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.2 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
Immagine top news n.3 Perché Boga è stato due mesi senza giocare al Nizza (e come ha già conquistato la Juve)
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di futuro"
Immagine top news n.5 Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.7 La lotta Champions è più incerta che mai: Juventus a -1 da Como e Roma, la classifica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?
Immagine news Serie A n.2 Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite
Immagine news Serie A n.3 Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi
Immagine news Serie A n.4 Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana in settimana
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu vuole la fuga scudetto. Derby di fuoco sulle ali di Pio Esposito
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Pescara-Bari: un autentico spareggio. Abruzzesi e Pugliesi in crescita
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Carrarese-Palermo: rosanero obbligati a vincere per restare in corsa per la promozione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Mantova-Juve Stabia: Modesto insegue i tre punti, emergenza per Abate
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Frosinone-Sampdoria: allo "Stirpe" in palio punti pesantissimi
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Empoli: punti pesanti in palio al Ceravolo
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”