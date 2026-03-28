Di Lorenzo non andrà in Bosnia con l'Italia. L'agente: "Non può saltare giorni di terapia"

C'è grande attesa per la partita di martedì prossimo dell'Italia, chiamata a battere la Bosnia ed Erzegovina in trasferta, sul campo di Zenica, per poter finalmente tornare a giocare quei Mondiali che gli Azzurri non sono riusciti a centrare nelle ultime due edizioni.

Non sarà al seguito degli azzurri Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, per il quale sembrava poterci essere la chance di essere della spedizione azzurra in terra bosniaca. A chiudere a questa evenienza ci ha pensato il suo agente, Mario Giuffredi.

Ha detto infatti Giuffredi, intervistato da Stile TV: "Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli". Sui tempi di recupero, ha poi aggiunto Giuffredi: "Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo".