Zenga: "Il nostro fuoriclasse è Gattuso, costretto a lavorare con pochi italiani in Serie A"

Walter Zenga, intervenuto su Sky Sport, ha detto la sua in vista della sfida tra Bosnia-Erzegovina e Italia, valida per l’accesso ai Mondiali 2026: “Io ho allenato nei Balcani, quando giocano queste partite hanno ancora più attenzione e patriottismo. La Bosnia ha perso solo una partita in casa, con l’Austria, 2-1, ed è stata quella che ha condizionato il girone. Sono cose da tenere presente”.

Il nostro fuoriclasse è sempre stato Donnarumma, ci aggiungiamo anche Tonali?

“Noi dobbiamo aggiungere il ct, che è il vero fuoriclasse di questa squadra. Oltretutto con la difficoltà di avere pochi italiani da poter convocare, in un campionato fatto per lo più di stranieri. Penso alla difesa: all'Inter la combinazione forte è tra Bastoni e Dimarco, ma Gattuso deve giocare con Bastoni centrale anche perché probabilmente non ha alternative".