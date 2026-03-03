Krol: "Lukaku sarà l'arma in più. Il Napoli può arrivare fra le prime quattro"

Ruud Krol, grande ex del Napoli, ha parlato in queste ore a Radio Marte del momento degli azzurri di Antonio Conte e degli scenari per il finale di stagione: Il Napoli può arrivare tra le prime quattro, se poi il Milan non vince il derby di domenica prossima anche più su. E’ importante che il Napoli ritrovi i calciatori infortunati per arrivare in Champions. Avere armi come Lukaku, Anguissa e De Bruyne significa essere molto più pericolosi.

A Verona il Napoli non ha giocato la sua miglior partita ma ha combattuto e voluto fortemente la vittoria. Non sempre si può giocare bene, è fondamentale avere la mentalità di voler vincere. Lukaku sarà un'arma in più, anche con Anguissa e de Bruyne, così è chiaro che diventi più pericoloso. Beukema? Ha avuto difficoltà, perché giocare a Napoli è diverso dal farlo a Bologna, per aspettative e pressioni e anche per il modo di giocare. A Napoli vengo sempre e sono felice dell’affetto dei tifosi. Amo Napoli, resta sempre nel mio cuore. Citando la canzone di Sal da Vinci che ha vinto Sanremo dico: “Per sempre sì, Napoli!”".