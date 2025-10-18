Il pronostico del doppio ex Prohaska: "Per me Roma-Inter finisce pari e tutti felici e contenti"

"Ho la risposta pronta per tutti: per me Roma-Inter finisce pari. E, come dite voi, vissero felici e contenti...". Non ha dubbi Herbert Prohaska. L'ex centrocampista di Roma e Inter, legato molto ad entrambi gli ambienti, ha così presentato il match di questa sera fra i giallorossi e ii nerazzurri. Una partita molto bella da vedere fra due squadre che hanno approcciato la nuova stagione in modo diverso. Da una parte la squadra di Gasperini che guida insieme al Napoli la classifica, dall'altra quella di Chivu che dopo un'inizio difficile ha ripreso vigore e terreno.

Analizzando i due modi di giocare per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha spiegato come i padroni di casa concedano poco e difendono bene sottolineando come sembrino più una squadra di Ranieri: "Ma l’ho imparato in Italia - dichiara - comandano solo i risultati, quindi bene così: se poi trovano continuità davanti, possono diventare molto pericolosi, anche se lo scudetto è un po’ troppo".

In attacco nei nerazzurri c'è Pio Esposito protagonista di un avvio di stagione molto importante. "Un grande talento, forse quello che mancava all’Italia", non ha dubbi Prohaska. "A proposito, spero non facciate più scherzi: senza di voi, che Mondiale è?" ha voluto concludere.