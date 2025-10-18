Nainggolan "gioca" Roma-Inter: "Con Chivu c'è più stabilità, Gasperini sta facendo bene"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista di Roma e Inter Radja Nainggolan ha analizzato la sfida che andrà in scena questa all'Olimpico fra il team di Chivu e quello di Gasperini: "Cominciamo col dire che ai miei tempi eravamo più forti: il centrocampo di quella Roma dove lo vedete adesso?". Non utilizza giri di parole il doppio ex della partita.

Partendo dai nerazzurri di Cristian Chivu, Nainggolan ha sottolineato come ci sia più stabilità con i giocatori che, ovviamente, riescono a rendere meglio nonostante il cambio di allenatore. "Non guardate i numeri e le statistiche, quello non è calcio: è nell’anima di una squadra che si capisce questo sport e l’Inter ce l’ha da tempo"

Secondo il belga Gasperini non è ancora riuscito, per il momento a trasmettere la sua anima alla squadra, "però sta facendo bene - conclude - anche se non gioca ancora un grande calcio. Anzi, è imparagonabile rispetto ai tempi dell’Atalanta... Ma se fa punti giocando così, dove può arrivare quando i giocatori inizieranno a capire i movimenti? Questo è un segnale importante: vuol dire che la Roma può crescere ancora. Gasperini martella e alla fine entra nel cervello. I pochi gol presi sono il primo mattone".