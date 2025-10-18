Attentato a Ranucci, pista ultrà. Il Messaggero: "Collegamenti tra curva Inter e mala albanese"

"Attentato a Ranucci, pista ultrà. Collegamenti tra curva Inter e mala albanese" scrive quest'oggi Il Messaggero. Bomba sotto l'auto del giornalista di Report nei pressi della sua villa a Campo Ascolano (frazione di Pomezia).

Una bomba artigianale è esplosa alle 22 davanti al cancello della villetta del giornalista Sigfrido Ranucci, danneggiando la sua Opel Adam e l'auto della figlia. Per gli investigatori si tratta di un'azione studiata nei dettagli. Spunta anche la pista ultrà. "Quei collegamenti tra la curva interista e la mala albanese", scrive il quotidiano. È solo una coincidenza che proprio oggi si giocherà Roma-Inter allo stadio Olimpico però gli inquirenti pensano che la pista del tifo legato a criminalità e ultradestra possa dare buoni frutti.

"Questo territorio è stato per anni zona di potere dei trafficanti albanesi. Quelli dello stesso giro di Diabolik. Ci sono tante, troppe cose che portano sempre a lui" le parole di Ranucci nelle scorse ore. Diabolik, ovvero Fabrizio Piscitelli, l’ultrà della Lazio ucciso al Parco degli Acquedotti.