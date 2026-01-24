Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra

Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento PalestraTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
ieri alle 23:30Editoriale
Luca Calamai

Juve-Napoli e Roma-Milan. Incroci pericolosi in questa domenica di campionato. Incroci che possono incidere in quella sarà la lotta scudetto. Fossi in Conte, Allegri e Gasperini vivrei queste sfide con la tensione a mille. La classifica parla chiaro. L’Inter, con le buone o con le cattive, non perde punti per strada contro le piccole. Chi pensa al titolo ora deve accelerare. Se la squadra di Chivu scappa non la prendono più anche se la sconfitta contro l’Arsenal potrebbe rendere più complicato il futuro percorso in Champions e Lautaro e compagni. Soprattutto per il Napoli il bivio contro la Juve è complicato. Conte ha tanti assenti e la squadra bianconera in casa è ancora più pericolosa. Il Napoli è in un momento chiave della stagione, la squadra non sta bene ma ha assoluto bisogno di vincere. L’elettrico Conte in questo momento sarà ancora più tarantolato. Restando all’Inter invece è chiaro che la prossima sfida di mercato del presidente Marotta sarà trovare l’erede di Sommer. Il primo nome sul quale la società nerazzurra è Vicario. Già corteggiato in passato. Una scelta giusta che credo sarebbe gradita anche al cittì Gattuso che vorrebbe in Serie A qualche portiere della sua Nazionale.
Dall’Inter, alla Juve. Sono in molti a chiedere se Spalletti potrebbe firmare il nuovo contratto prima della fine della stagione. Il tecnico bianconero non ha questo pensiero.

E i motivi sono due: 1) prima vuole conquistare la qualificazione per la prossima Champions per poter mettere sul piatto un risultato importante e non scontato vista la rosa della Juve e la qualità delle avversarie poi 2) vuole capire quale è il progetto futuro del club della famiglia Agnelli. In questo momento la Juve è lontana come valori dall’Inter, a esempio. E in estate dovrà intervenire in maniera importante sul mercato. Spalletti vuole capire fino a che punto la proprietà bianconera è disposta ad alzare l’asticella. Se, dopo aver dovuto coprire tante stagioni sbagliate dal punto di vista economico, la famiglia Agnelli va verso un ulteriore rilancio o verso una gestione di buon livello. Insomma prima della fine del campionato il contratto Spalletti-Juve è un punto interrogativo.
Torniamo alle gare del sabato. Ormai non ha più senso parlare del Como come di una meteora. Destinata a sbriciolarsi velocemente in mille pezzi. La società ha una potenza economica da scudetto e grazie a Fabregas sta costruendo un progetto tecnico affascinante puntando sui giovani di grande talento del calcio mondiale. La goleada contro il Torino è un’esplosione di freschezza, di qualità di calcio e di elementi che stanno esplodendo. Avviso ai naviganti, nella corsa al quarto posto finale che vale la qualificazione Champions anche il Como merita di avere un posto al tavolo.
Chiudiamo con il Cagliari. Dopo la vittoria contro la Juve è arrivato il bis contro una Fiorentina che torna in piena zona retrocessione. Grande protagonista il talento Palestra autore di un gol e di un assist. E’ pronta a scatenarsi in estate un’asta selvaggia tra le grandi per accaparrarsi questo giocatore che al Franchi ha messo a segno la sua prima rete in Serie A e che sta crescendo di gara in gara. Juve e Roma sono in prima fila ma ci sono anche occhi stranieri su Palestra. E l’Atalanta proprietaria di questo talento aspetta alla cassa. Poi ci sorprende dell’abilita della famiglia Percassi.

Articoli correlati
Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti,... Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas... Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno... Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Altre notizie Editoriale
Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer.... Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate.... Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani... I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo... Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti... Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia... Un altro centravanti per la Juve: spoilerato l'addio di Vlahovic. Inter, rischia di sfumare un'altra soluzione low cost. Napoli, non solo infortuni: in estate sono stati spesi male ben 60 milioni di euro
Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un... Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti,... Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
2 25 gennaio 2022, Juventus e Fiorentina trovano l'accordo per Vlahovic. Le cifre
3 Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile
4 Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate
5 Real Madrid, Arbeloa si gode Vinicius e Mbappé: "Sono i due migliori al mondo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.1 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
Immagine top news n.2 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio lontana dalla zona Europa, Lecce 17°
Immagine top news n.4 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.5 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.6 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
Immagine top news n.7 Il Franchi saluta Commisso. Squadre in campo e la Fiesole scrive: "Continua a tifarci da lassù"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tel si allontana dalla Roma, il tecnico del Tottenham Frank: "Non ci sono cessioni in programma"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, occhi anche in Argentina: nel mirino Agustin Ruberto, classe 2006 del River Plate
Immagine news Serie A n.3 Tanta fiducia, ora i risultati arrivano: no al Leeds per Baturina, per il Como è incedibile
Immagine news Serie A n.4 Il Como scopre anche Baturina. Fabregas: "Da fuori gli mangiavano la testa, non ha mollato"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Ziolkowski premiato come rivelazione dell'anno 2025 in patria
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Di Serio verso l'addio: è sempre più vicino al trasferimento al Palermo
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: “Dimostrato una solidità difensiva importante”
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi dopo il pari contro il Modena: "Questa è la strada giusta"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Avellino 1-0, le pagelle: Artistico-gol, bravo Beruatto. Male Palumbo e Tutino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Malagrida si presenta a Livorno: "Scelgo questa piazza per la sua storia, darò il massimo"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Trasferta insidiosa a Cerignola. Sul mercato ci manca un quinto"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, Stellone guarda avanti: "Serve lucidità, non ansia. I segnali ci sono"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, Floro Flores: "Faccio i complimenti al Siracusa. Trapani? Non ci riguarda"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana a Sorrento, Raffaele: "Serviranno cattiveria ed episodi dalla nostra parte"
Immagine news Serie C n.6 Sudtirol-Padova, la lista dei convocati di Castori per la sfida di domani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Lazio, il Via del Mare sembra stregato per Sarri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.5 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Altro step in avanti per Mallardi: stabilmente aggregata alla prima squadra della Juve Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?