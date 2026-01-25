Roma, in serata il big match contro il Milan, Il Romanista apre: "All or nothing"
"All or nothing": Il Romanista sceglie quello appena citato come titolo principale della prima pagina di oggi. Ore 20.45, in programma Roma-Milan: 72 ore dopo la vittoria sullo Stoccarda, l'Olimpico si riempie di nuovo. Quella di stasera, come si evince anche dal titolo, non è una sfida da mezze misure: il Paradiso non può più attendere.
Si parla anche di uno dei possibili protagonisti del match contro i rossoneri di Allegri, con il titolo riportato di seguito: "Malen scopre casa". Esordio all'Olimpico per l'olandese, c'è anche Dybala.
Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
