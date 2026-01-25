Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
Neanche il tempo di gioire per la fantastica vittoria contro lo Stoccarda in Europa League, che il calendario rimette subito la Roma davanti a una gara cruciale per le proprie ambizioni. Alle 20.45 di questa sera, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Milan di Massimiliano Allegri in un vero e proprio big match di alta classifica. Contro i rossoneri, la Roma è chiamata a centrare due obiettivi fondamentali per consolidare il proprio percorso.
Il primo obiettivo: difendere il quarto posto
Partiamo dal più importante, ovvero quello che riguarda la classifica: c’è da “difendere con le unghie e con i denti il quarto posto”, come spiegato dallo stesso Gasperini nella conferenza stampa di mercoledì. I giallorossi arrivano a questa sfida dopo essere tornati in zona Champions League, grazie al successo contro il Torino della scorsa settimana e al sorpasso sulla Juventus, fermata a Cagliari. Proprio i bianconeri, attualmente sesti in classifica, affronteranno questo pomeriggio il Napoli terzo: uno scenario che potrebbe portare entrambe a perdere punti preziosi. Per questo motivo, la Roma dovrà farsi trovare pronta per sfruttare un’eventuale occasione.
Il secondo obiettivo: sfatare il tabù dei big match
C’è poi l’urgenza di sfatare il tabù dei big match. In questa stagione, infatti, la Roma non ha mai vinto contro le altre squadre di alta classifica. Al netto del successo contro il Como, la formazione di Gasperini ha raccolto soltanto sconfitte contro Inter, Milan, Napoli e Juventus. Vincere questa sera rappresenterebbe un segnale importante di maturità, oltre a un messaggio chiaro alle dirette concorrenti. Per riuscirci, però, servirà scardinare il blocco basso di Allegri e, allo stesso tempo, limitare al massimo le ripartenze rossonere: non esattamente il lavoro più facile del mondo.
