Prossima squadra Kean, l'attaccante lascerà la Fiorentina?

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:35Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

Nelle ultime settimane il nome di Moise Kean è tornato al centro delle voci di mercato. Tra le ipotesi più suggestive c'è quella che porta al Paris FC, ambiziosa neopromossa in Ligue 1, sostenuta da importanti disponibilità economiche e pronta a muoversi senza timori reverenziali sul mercato. Le indiscrezioni legate a un possibile trasferimento dell'attaccante italiano si sono fatte via via più concrete, al punto che i bookmaker hanno già iniziato a proporre le quote su un eventuale cambio di squadra di Kean.

Cessione Kean, le ultime notizie


Moise Kean è legato alla Fiorentina da un contratto valido fino al 2029, che prevede una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, esercitabile esclusivamente tra il 1° e il 15 luglio. Nella sessione invernale, dunque, qualsiasi ipotesi di trattativa dovrebbe necessariamente passare dal club viola, che al momento considera Kean un elemento incedibile.

La possibilità di un cambio di maglia nel breve periodo appare quindi estremamente ridotta. Uno scenario più realistico rimanda all'estate, quando un top club disposto a versare l'importo della clausola potrebbe provare l'assalto decisivo. Nel frattempo, il Paris FC sembra aver virato su altri obiettivi, tra cui anche Edin Dzeko, pronto in ogni caso a lasciare i viola in questa sessione di mercato.

