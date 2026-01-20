Prossima squadra Kean, l'attaccante lascerà la Fiorentina?

Nelle ultime settimane il nome di Moise Kean è tornato al centro delle voci di mercato. Tra le ipotesi più suggestive c'è quella che porta al Paris FC, ambiziosa neopromossa in Ligue 1, sostenuta da importanti disponibilità economiche e pronta a muoversi senza timori reverenziali sul mercato. Le indiscrezioni legate a un possibile trasferimento dell'attaccante italiano si sono fatte via via più concrete, al punto che i bookmaker hanno già iniziato a proporre le quote su un eventuale cambio di squadra di Kean.

Confronto quote Kean cambia squadra SI 5.00 info 5.00 info 8.00 info 5.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Cessione Kean, le ultime notizie

è legato alla Fiorentina da un contratto valido fino al 2029, che prevede una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, esercitabile esclusivamente tra il 1° e il 15 luglio. Nella sessione invernale, dunque, qualsiasi ipotesi di trattativa dovrebbe necessariamente passare dal club viola, che al momento considera Kean un elemento incedibile.

La possibilità di un cambio di maglia nel breve periodo appare quindi estremamente ridotta. Uno scenario più realistico rimanda all'estate, quando un top club disposto a versare l'importo della clausola potrebbe provare l'assalto decisivo. Nel frattempo, il Paris FC sembra aver virato su altri obiettivi, tra cui anche Edin Dzeko, pronto in ogni caso a lasciare i viola in questa sessione di mercato.

Leggi anche le nostre guide su: