Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, in campo prima del Rakow: assenti Kean e Pongracic. Tanti Primavera in gruppo

Fiorentina, in campo prima del Rakow: assenti Kean e Pongracic. Tanti Primavera in gruppoTUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 15:41Serie A
Niccolò Righi

E' iniziata proprio in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista della gara di domani sera contro il Rakow, andata degli Ottavi di finale di Conference League in programma al Franchi alle 21:00.

Nel gruppo a disposizione di Paolo Vanoli sceso sui terreni di gioco del Viola Park per la consueta seduta aperta ai media, assenti gli infortunati Moise Kean e Marin Pongracic, quest'ultimo uscito dolorante dalla sfida contro il Parma ma che avrebbe comunque saltato l'impegno in Europa per una squalifica rimediata contro lo Jagiellonia. Il croato sta svolgendo un lavoro individuale programmato, stesso lavorò sarà fatto anche da Brescianini e Rugani.

Aggregati anche alla prima squadra anche diversi ragazzi della Primavera, tra cui Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro, oltre che il portiere della formazione Under 18 gigliata Magalotti.

Articoli correlati
Fiorentina, altro forfait per Kean. Quinta gara saltata da dicembre: è (anche) allarme... Fiorentina, altro forfait per Kean. Quinta gara saltata da dicembre: è (anche) allarme azzurro?
Fiorentina, Kean punta il Parma: "Sto meglio, ho un ottimo staff che mi segue" Fiorentina, Kean punta il Parma: "Sto meglio, ho un ottimo staff che mi segue"
Kean e la sensazione di essere un prescelto: "Credo in me stesso, nessuno lo farà... Kean e la sensazione di essere un prescelto: "Credo in me stesso, nessuno lo farà per me"
Altre notizie Serie A
Domani Bologna-Roma, Freuler: "Conosco tutto di Gasperini, rapporto con lui ancora... Domani Bologna-Roma, Freuler: "Conosco tutto di Gasperini, rapporto con lui ancora super"
Cassano sull'Italia: "Temo la seconda partita". E su Verratti: "Meglio lui al 40%... Cassano sull'Italia: "Temo la seconda partita". E su Verratti: "Meglio lui al 40% che Locatelli"
Quanto pesa il rientro di Vlahovic per la Juventus: in media segna il doppio di David... Quanto pesa il rientro di Vlahovic per la Juventus: in media segna il doppio di David
Fiorentina, in campo prima del Rakow: assenti Kean e Pongracic. Tanti Primavera in... Fiorentina, in campo prima del Rakow: assenti Kean e Pongracic. Tanti Primavera in gruppo
Roma, rifinitura in corso a Trigoria: le immagini. Sempre personalizzato per Soulé... TMWRoma, rifinitura in corso a Trigoria: le immagini. Sempre personalizzato per Soulé
Juventus, meglio tenere Zhegrova o riabbracciare Nico Gonzalez? Le stagioni a confronto... Juventus, meglio tenere Zhegrova o riabbracciare Nico Gonzalez? Le stagioni a confronto
Bologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo" Live TMWBologna, Freuler: "Non siamo il Bayern Monaco. Io alla Roma? Non rispondo"
Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto... Fiorentina, Vanoli parla del mercato di gennaio. Ma si dimentica del quinto acquisto Rugani
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
4 Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile
5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Sarà derby fra Inter e Milan anche sul calciomercato: l'obiettivo comune per l'estate è Mario Gila
Immagine top news n.1 L'Inter ritrova Thuram: oggi ha lavorato in gruppo. Ancora personalizzato per Bastoni
Immagine top news n.2 Iran, il ministro dello Sport annuncia: "Zero possibilità di partecipare ai Mondiali negli USA"
Immagine top news n.3 Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero
Immagine top news n.4 Tutto pronto per il riscatto di Hojlund del Napoli: ci sarà una clausola valida in estate
Immagine top news n.5 Inter, il derby non va dimenticato. Chivu oggi ritrova la squadra ad Appiano
Immagine top news n.6 Juve, Vlahovic vuole restare: Spalletti regista del disgelo con la società
Immagine top news n.7 Il sogno Champions dell'Atalanta finisce all'andata degli ottavi: 6-1 a domicilio del Bayern
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.2 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.3 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.4 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Immagine news Serie A n.2 Colantuono sull’Atalanta: "Bayern ingiocabile a prescindere dall’assetto tattico"
Immagine news Altre Notizie n.3 Cugini: "Atalanta, brutta macchia. Palladino ha mostrato poca umiltà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Bologna-Roma, Freuler: "Conosco tutto di Gasperini, rapporto con lui ancora super"
Immagine news Serie A n.2 Cassano sull'Italia: "Temo la seconda partita". E su Verratti: "Meglio lui al 40% che Locatelli"
Immagine news Serie A n.3 Quanto pesa il rientro di Vlahovic per la Juventus: in media segna il doppio di David
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, in campo prima del Rakow: assenti Kean e Pongracic. Tanti Primavera in gruppo
Immagine news Serie A n.5 Roma, rifinitura in corso a Trigoria: le immagini. Sempre personalizzato per Soulé
Immagine news Serie A n.6 Juventus, meglio tenere Zhegrova o riabbracciare Nico Gonzalez? Le stagioni a confronto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Baldissoni su Monza-Palermo: "Doveri era fra i papabili, ma l'arbitro non decide le partite"
Immagine news Serie B n.2 Settimana di scontri diretti per l'Entella, Bariti: "Giorni importanti, non carichiamoci di pressioni"
Immagine news Serie B n.3 Palumbo e Calò, re degli assist in Serie B: chi è davvero il migliore?
Immagine news Serie B n.4 Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: Doveri per Monza-Palermo. Pairetto per Bari-Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Empoli, sei giornate e sei scontri diretti. La salvezza passa tutta da qui
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento verso la Serie B. Mastella: "Durante i miei mandati ho portato fortuna"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, gli allenatori delle giovanili fanno scuola: tre giorni in Grecia con l'Olympic
Immagine news Serie C n.3 Novara, la trappola della "pareggite": perché Dossena sta correndo verso un record pericoloso
Immagine news Serie C n.4 La Serie C celebra le 'Giornate FAI di Primavera'. La nota della Lega Pro
Immagine news Serie C n.5 Scontri Triestina–Union Brescia: sette decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia di Stato
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cabianca supera l’esame di Latina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Iran, altre due calciatrici chiedono asilo politico. Ma una cambia idea e torna in patria
Immagine news Calcio femminile n.2 Calcagno: "Italiane all'estero? Non è fuga, ma scelta. Più soddisfazione che dispiacere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.5 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?