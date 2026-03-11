Fiorentina, in campo prima del Rakow: assenti Kean e Pongracic. Tanti Primavera in gruppo

E' iniziata proprio in questi minuti la rifinitura della Fiorentina in vista della gara di domani sera contro il Rakow, andata degli Ottavi di finale di Conference League in programma al Franchi alle 21:00.

Nel gruppo a disposizione di Paolo Vanoli sceso sui terreni di gioco del Viola Park per la consueta seduta aperta ai media, assenti gli infortunati Moise Kean e Marin Pongracic, quest'ultimo uscito dolorante dalla sfida contro il Parma ma che avrebbe comunque saltato l'impegno in Europa per una squalifica rimediata contro lo Jagiellonia. Il croato sta svolgendo un lavoro individuale programmato, stesso lavorò sarà fatto anche da Brescianini e Rugani.

Aggregati anche alla prima squadra anche diversi ragazzi della Primavera, tra cui Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro, oltre che il portiere della formazione Under 18 gigliata Magalotti.