Fiorentina, Kean punta il Parma: "Sto meglio, ho un ottimo staff che mi segue"

A margine dell'inaugurazione del nuovo campo dell'oratorio di Via della Ferrera 11 a Milano, impianto rinnovato da EA Sports Fc in collaborazione con Lega Calcio Serie A, l'attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato anche a Sky Sport soffermandosi sulle sue condizioni fisiche dopo il colpo ricevuto nella sconfitta contro l'Udinese: "Sto bene. Cerco di stare meglio ogni giorno. Lavoro su me stesso ogni giorno e cercherò di stare bene".

Come sta la tibia dopo il colpo ricevuto a Udine?

"Meglio, ci sto lavorando, ho un ottimo staff che mi sta dietro, degli ottimi dottori e cercherò di stare meglio per la prossima gara".

Cosa pensa in vista dei playoff dell'Italia per l'accesso al Mondiale?

"So che saranno delle belle gare, siamo un grande gruppo e faremo delle ottime partite. Il mister è bravo e ci ha sempre dato la carica giusta che ci serve, per questo faremo ottime gare".

La qualificazione al Mondiale può diventare anche uno stimolo per il finale di stagione?

"Assolutamente, io ho obiettivi grandissimi a cui lavoro ogni giorno. Spero di arrivare a quel momento in ottima condizione e di dare il mio contributo".