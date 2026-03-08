Fiorentina, altro forfait per Kean. Quinta gara saltata da dicembre: è (anche) allarme azzurro?

Era il grande tema di giornata di casa Fiorentina e alla fine è arrivata la doccia più fredda di tutte: Moise Kean non va neanche in panchina nella sfida contro il Parma, in programma al Franchi a partire dalle 15:00 e valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A. Al suo posto Paolo Vanoli sceglie di mandare in campo dal 1’ Roberto Piccoli, mentre in panchina figura Riccardo Braschi, vice capocannoniere con 15 gol del campionato Primavera che vede i toscani a lottare per i vertici della classifica assieme alla Roma e proprio al Parma.

“Sto bene, lavoro per essere disponibile domenica” aveva detto nei giorni scorsi durante un evento svoltosi a Milano a cura di EA Sport. Parole che avevano acceso un po’ di speranza, quantomeno di vederlo in panchina e poter entrare a gare in corso, dopo che Paolo Vanoli aveva annunciato al termine della gara contro l’udinese di sette giorni fa di averlo tolto nel finale a causa di un problema alla tibia che era tornato a farsi sentire e che l’attaccane aveva già accusato nel corso della stagione.

Non un periodo fortunato per Kean, che lancia un campanello d’allarme sulla Fiorentina ma in generale anche sull’Italia, chiamata al decisivo playoff tra pochi giorni. Da dicembre, infatti, tra problema sofferto alla caviglia e questo problema alla tibia, il numero 20 ha saltato cinque partite.