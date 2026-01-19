Quote calciomercato Juventus Chiesa, clamoroso ritorno a Torino?
Si muove il mercato della Juventus. A due settimane dalla chiusura della finestra invernale (il prossimo 2 febbraio), i bianconeri sono attivi soprattutto nel reparto offensivo. E tra i vari nomi, ce n'è uno particolarmente suggestivo: Federico Chiesa.
Le voci su un suo possibile rientro si sono fatte sempre più insistenti, tanto che anche i bookmaker hanno già pubblicato le quote su un eventuale trasferimento dell'esterno italiano a Torino, segnale che l'ipotesi viene considerata concreta anche dagli operatori del settore. Al momento, però, la situazione resta tutta da definire e non ci sono ancora elementi concreti.
Calciomercato Chiesa, le ultime notizie
A raffreddare la pista Chiesa-Juventus, seppur indirettamente, è stato però l'allenatore bianconero. Spalletti, infatti, parlando della necessità di individuare un sostituto di Kenan Yildiz, ha utilizzato più volte i verbi al passato - "cercavamo un vice" - lasciando intendere come quella ricerca possa considerarsi già conclusa. Inoltre, nei passaggi in cui ha spiegato la scelta di non caricare di eccessive responsabilità il fantasista turco, il tecnico ha fatto capire che l'eventuale alternativa non dovesse essere un profilo ingombrante, tale da creare una concorrenza diretta al numero 10 bianconero.
Dichiarazioni che, di fatto, sembrano poco compatibili con lo scenario di un ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool. Nel mercato, però, come spesso accade, mai dire mai.
