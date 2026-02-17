Podcast TMW Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera

Un'altra gara dove, da titolare, non è riuscito a incidere. Un'avventura dove non è riuscito a lasciare la sua firma. La sensazione che ora hanno con forza anche in Inghilterra è che l'avventura di Federico Chiesa sia ai titoli di coda in quel di Liverpool e che, forse, avrebbe dovuto chiudersi prima. Però c'è sempre speranza, dalle nostre parti. Perché conosciamo le sue potenzialità. Il suo valore. La sua tenacia. Allora non perda altri treni. Forse l'ultimo perché in estate, e a gennaio, l'impressione è che abbia mancato il penultimo...

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Intanto il nuovo idolo di Liverpool è l'ungherese Szoboszlai

Il Liverpool ha vinto 3-0 contro il Brighton in FA Cup e uno dei gol è stato segnato da Dominik Szoboszlai, sempre più trascinatore dei Reds. Nel post-partita il talento ungherese ha parlato ai media presenti: "Non giocherò la stagione di Gerrard, lui è stato una leggenda del club. Io cerco solo di scrivere la mia storia e di dare il massimo in ogni partita. Spero di arrivare fino alla fine". Il classe 2000 nel corso della stagione ha giocato una partita in Community Shield, 8 in Champions League, segnando 4 gol, 24 in Premier League, siglando 4 reti e 2 in FA Cup, trovando 2 gol. In totale sono già 10 centri, la doppia cifra è stata raggiunta a febbraio. Insomma, il 25enne ha già battuto il suo score delle stagioni precedenti, segnale che sta davvero facendo bene.