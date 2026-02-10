Liverpool, Slot non dimentica: "Arrivato qui siamo riusciti a comprare solo Chiesa..."

Il Liverpool è fuori dalla zona Europa, in ritardo di cinque punti dal Manchester United che al momento occupa l'ultimo slot utile per la qualificazione alla prossima Champions League. L'inizio di stagione dei campioni d'Inghilterra è stato lontanissimo dalle più rosee aspettative, a maggior ragione di fronte ad un mercato faraonico da circa 500 milioni di euro.

L'allenatore dei Reds, Arne Slot, ha risposto alle domande dei giornalisti oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sunderland in Premier League. "Stagione inaccettabile senza Champions?", il quesito più significativo. Il tecnico olandese non ha aggirato la questione: "Sì. Se non giocheremo la Champions League, allora non sarà stata decisamente una stagione accettabile. Come dissi quando arrivai qui, siamo riusciti a ingaggiare solo Chiesa, e questo dopo una stagione di Europa League".

Aggiungendo: "Quindi la competizione ha un impatto enorme sul modo in cui questo club viene gestito, questo è chiaro. Ne sono perfettamente consapevole". Sulle speranze del Liverpool di rientrare in zona Champions, Slot ha spiegato: "Dobbiamo sfiorare la perfezione a causa del distacco di punti che abbiamo accumulato".

"È diverso quando sei a quattro punti da una squadra al 18° posto, perché normalmente non raccolgono tanti punti quanto una quarta o quinta classificata. Per questo dobbiamo vincere molto, cosa che non abbiamo fatto spesso in questa stagione", ha analizzato il tecnico dei Reds. "Dobbiamo migliorare ed è per questo che dobbiamo essere quasi perfetti. I margini sono minimi: a sette minuti dalla fine eravamo a cinque punti dal City, ora siamo a undici", la conclusione.